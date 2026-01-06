[헤럴드경제=함영훈 기자] 동해시 2026년 신년벽두 해맞이 관광객이 41% 증가한 것으로 집계됐다고 6일 밝혔다.

이와함께 전지훈련장으로서 각광을 받으며, 전지훈련 여행객들도 증가한 것으로 파악되고 있다.

연말연시 차량번호인식 CCTV 자료를 분석한 결과, 이틀간 동해권 유입 차량은 1만8956대였으며, 해맞이 관광객은 6만3996명으로 계산됐다는 것이다. 지난해 연말연시 이틀간 유입차량수는 1만3435대로, 올해 5521대 증가한 것으로 집계됐다.

한국관광데이터랩 기준 1인 당일 관광객 소비금액인 8만4000원을 적용하면, 이번 연휴 해맞이 관광객의 지역 내 소비규모는 약 53억원 이상으로 추정되고 있다.

동해시에 전지훈련 관광객도 늘고 있다. 우리나라 지도 등온선을 보면 동해시는 경남, 전남과 비슷하게 그려진다. 이 때문에 겨울철 상대적으로 따뜻하면서도 경관이 좋은 동해시로 많은 전지훈련팀이 방문하고 있다.

유도동계 합동훈련이 1월 5일부터 10일까지 동해체육관에서 진행되고 있다. 교통 접근성과 숙박 인프라, 체육시설 등 우수한 환경을 바탕으로 전국 24개 팀, 총 408명이 동해시를 훈련지로 선택했다.

이어 동해체육관에서 1월 12일부터 16일까지 전국 중·고등학교 동계 합동훈련이 진행될 예정이며, 16개 팀 268명의 선수단이 동해시를 동계훈련 거점으로 활용하고자 한다.

전국 중학교 동계 스토브리그 축구대회는 1월 5일부터 27일까지 열리고 있으며, 동해시축구협회 주최·주관으로 총 13개 팀 570명이 참가해 체류형 스포츠훈련·대회의 지속 운영 기반을 넓혀가고 있다.

또한 강릉 수영꿈나무 동계 전지훈련이 1월 5일부터 24일까지 망상보양온천 수영장 및 체력단련장에서 진행되며, 2개 팀 35명이 체계적인 훈련 프로그램에 참여하고 있다.

동계 전지훈련 방문이 집중되는 1~2월 체류 인구 증가로 인해 숙박·음식·관광·지역상권 전반으로 경제적 파급효과가 확산될 것으로 기대되고 있다.