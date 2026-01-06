누적 기탁액 3,100만 원 달해

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] (재)담양장학회(이사장 정철원)는 지난 6일 담양군 이장연합회(회장 정용오)에서 지역인재 육성을 위한 장학금 200만 원을 기탁했다고 밝혔다.

이번 기탁은 병오년 새해를 맞아 담양군에 전해진 ‘제1호 장학금’으로, 추운 겨울 날씨 속에서도 지역사회에 따뜻한 온기를 불어넣으며 나눔의 의미를 더했다.

담양군 12개 읍·면 이장들로 구성된 담양군 이장연합회는 지역사회와 상생하는 나눔을 실천하고자 지난 2009년부터 현재까지 3,100만 원의 장학금을 꾸준히 기탁해 오고 있다. 올해도 새해의 시작과 함께 담양군의 발전과 미래 인재 양성을 기원하는 마음을 한데 모아 장학금을 마련했다.

정철원 이사장은 “매년 변함없이 소중한 마음을 담아 장학금을 기탁해 주신 덕분에 지금의 장학기금이 조성될 수 있었다”며 “귀한 정성이 담긴 장학기금이 우리 지역인재들이 꿈을 펼치고 훌륭한 재목으로 성장하는데 든든한 밑거름이 될 수 있도록 뜻깊게 사용하겠다”고 말했다.