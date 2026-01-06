하상용 전 광주창조경제혁신센터 대표, 출판기념회 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 하상용 전 광주창조경제혁신센터 대표가 10일 오후 2시 광주정보문화산업진흥원 실감콘텐츠큐브에서 신간 ‘하하하 하상용입니다’ 출판기념회를 연다.

이번 행사는 신간 출간을 계기로 마련된 자리로, 기업 경영과 창업 지원, 공공 정책 현장을 거쳐온 당사자가 현장에서 축적된 경험을 바탕으로 지역경제의 구조와 과제에 대해 이야기 나누는 자리로 마련됐다.

하 전 대표는 전국 7위 규모의 향토기업 ‘빅마트’ 경영인 출신으로, 광주창조경제혁신센터 제3·4대 대표를 역임하며 지역 최초 TIPS 운영을 이끌었다. 수도권 집중 창업·투자 구조 속에서도 지역 기업 성장 환경 조성에 힘써온 그는 현재 더불어민주당 중소기업특별위원회 부위원장으로 활동 중이다.

출판기념회는 집필 배경과 ‘인생 4막’에 대한 생각을 나누는 시간으로 진행된다. 특히 타운홀 미팅 방식으로 기업 현장에서 마주한 시장의 논리, 창업 지원 현장에서 목격한 생태계의 한계, 공공 정책 실행 과정에서 체감한 제도와 현실의 간극을 참석자들과 함께 논의하며 지역의 미래를 고민하는 소통의 장이 될 예정이다.

행사가 열리는 실감콘텐츠큐브는 광주 남구 송암로에 위치한 광주정보문화산업진흥원 내 공간으로, 지역 정·재계 인사들과 경제인들이 대거 참석할 것으로 예상된다.