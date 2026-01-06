[헤럴드경제=민성기 기자] ‘선수용 실탄 불법 유통 사건’을 수사한 경찰이 실업팀 사격 감독 등을 구속하고 실탄과 총기류를 압수했다.

경기북부경찰청 형사기동대는 총포·화약류 단속법 위반 혐의로 40명을 입건하고, 이 중 실업팀 사격 감독 A씨(40대) 등 7명을 구속했다고 6일 밝혔다.

또 선수용 실탄 4만 9000발과 총기류 57정(사제총기 15정) 등을 압수했다.

경찰은 검거된 40명 중 주범인 A씨를 비롯해 유통에 적극적으로 관여했거나, 소지한 실탄과 총기 수가 많은 피의자 7명을 구속했다.

불구속 입건된 33명은 대부분 A씨 등으로부터 실탄을 산 소비자들로 파악됐다.

실탄 소비자들은 주로 유해 야생동물을 쫓거나 사냥하기 위해 실탄을 구입했고, 단순히 취미용으로 사들인 피의자들도 있었다.

실탄은 1발당 1000원 정도에 지인, 동호회 등을 통해 알음알음 거래된 것으로 파악됐다.

유통 과정에서 전 국가대표 감독 C씨가 A씨에게 실탄을 구입해 불법 유출하는 등 핵심적 역할을 했으나 C씨는 지난해 지병으로 숨졌다.

이번 사건은 지난해 사격 국가대표 출신인 진종오 국회의원이 국회서 기자회견을 열고 “시 체육회 실업팀 감독과 전 국가대표 감독이 공모해 불법 총기 유통업자에게 경기용 실탄 3만 발을 제공했다”고 주장하면서 알려졌다.

진 의원은 또 “시중에 사제총 100여 정과 경기용 실탄 2만 발 이상이 풀린 것으로 추정된다”며 “22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 인체 주요 부위에 맞으면 사망에 이를 수 있다”고 강조했다.

경찰 관계자는 “추가 입건 계획은 없으며 사건을 마무리 짓고 다음 주 무렵 사건을 검찰에 넘길 예정이다”고 설명했다.

경찰은 실탄 관리의 문제점을 관련 기관에 개선토록 통보하고, 사제총기와 실탄의 불법 유통에 대해 계속해서 단속할 계획이다.