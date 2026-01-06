[헤럴드경제=이상섭 기자] 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 나오고 있다. 이날 코스피는 전장보다 67.96포인트(1.52%) 오른 4,525.48에 거래를 마감했다.


