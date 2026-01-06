[헤럴드경제=이상섭 기자] 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 나오고 있다. 이날 코스피는 전장보다 67.96포인트(1.52%) 오른 4,525.48에 거래를 마감했다.
입력 2026-01-06 16:03:43
[단독] 신한카드 19만 개인정보 유출, 경찰 정식 수사 전환 [세상&]
[헤럴드경제=이용경 기자] 신한카드 가맹점주들의 개인정보 19만건이 대규모로 유출된 사건과 관련해 입건 전 조사(내사)를 벌이던 경찰이 최근 정식 수사로 전환한 것으로 파악됐다. 6일 헤럴드경제 취재를 종합하면 경기북부경찰청 사이버수사과는 최근 내사를 진행하던 신한카드 가맹점주 개인정보 유출 사건을 정식 수사로 전환했다. 정보 유출 의혹을 받았던 영업소 직
“차라리 핫도그나 접어라” “한국서만 팔린다” 조롱받던 삼성…‘결국’
[헤럴드경제=박세정 기자] “또, 또, 또 매진?” 연일 매진 행진을 이어가고 있는 삼성전자의 두 번 접는 트라이폴드폰 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’가 3차 판매에서도 2분만에 완판됐다. 이 스마트폰은 359만400원에 달하는 고가 제품에도 1,2차 판매에서 순식간에 품절 사태가 일어난 제품이다. 중고 거래 플랫폼에선 500만원이 넘는 웃돈이 붙는 등, 스마트폰 시장 최대 화제 제품이 됐다. 업계에 따르면 삼성전자는 6일 오전 10시 삼성닷컴에서 ‘갤럭시Z 트라이폴드’ 3차 판매를 시작한 후 2분만에 물량이 소진됐다. 3차 판매는 지난달 17일 2차 판매 당시 매장을 찾았으나 구매하지 못한 고객에게 우선 구매 기회가 부여됐다. 이날 오전 10시에는 삼성닷컴에서 ‘구매하기’ 버튼이 활성화됐으나 약 1분이 채 되지 않아‘매장픽업’ 버튼과 ‘재입고 알림 신청’ 버튼만 안내됐다. 직후 오전 10시2분께에는 매장픽업 물량도 모두 소진됐다. ‘성원에 감사드립니다. 준비된 물량이 소진되었습니다. 재입
박나래 용산집 9000만원 가압류 무용지물…50억 셀프 근저당에 막혔다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을
“입대 이유 이거였나”…‘이재용 장남’ 이지호 좌우명 화제
[헤럴드경제=김보영 기자] 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 지난달 해군 통역장교로 정식 임관한 가운데 임관식 당시 공개된 그의 좌우명이 뒤늦게 화제가 되고 있다. 지난달 28일 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 전광판에는 지호씨의 사진과 함께 “고통 없이 인간은 진화하지 못한다, 그러니 즐겨라”라는 좌우명이 소개됐다. 이 사진은 지난 6일 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 퍼지며 주목을 받았다. 네티즌 사이에서는 “왜 입대를 선택했는지 알 것 같다”거나 “쉽지 않은 길을 택한 이유가 느껴진다” 등의 반응이 나왔다. 2000년 미국에서 태어난 지호씨는 한국, 미국 복수 국적자였지만, 이번에 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만, 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다. 삼성가(家)에서 장교를 배출한 것