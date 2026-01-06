CES 2026 기자 간담회 자체 생산거점에 로봇 투입해 역량 고도화 향후 산업용·가정용 로봇 사업 진출 모색 로봇·공조·전장·메디컬테크 등 4대 분야 투자·M&A 추진 올해부터 모든 제품에 AI 탑재…4억대 목표

[헤럴드경제(라스베이거스)=김현일 기자] 노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장이 “로봇은 삼성의 중요한 미래 성장동력”이라며 “로봇 사업 경쟁력 강화를 위해 여러 관련 기업에 투자를 검토 중”이라고 밝혔다.

노태문 삼성전자 대표는 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에서 가진 CES 2026 기자 간담회에서 DX부문의 중장기 사업 전략과 AI(인공지능) 비전을 발표했다.

로봇을 비롯해 공조·전장·메디컬 테크놀로지를 신성장동력으로 꼽은 노 대표는 4대 분야에 투자를 늘리고 인수합병(M&A)에 적극 나서겠다는 방침을 밝혔다.

특히 지난해 인수한 레인보우로보틱스와의 시너지를 강조하며 로봇 사업의 방향성을 분명히 했다. 1차적으로 자체 생산시설에 먼저 레인보우로보틱스의 로봇들을 투입해 검증 과정을 거친 뒤 여기서 쌓은 경험을 바탕으로 산업용 로봇·가정용 로봇 사업에 본격 나서겠다는 계획이다.

노 대표는 “삼성전자의 생산라인에 로봇을 투입하기 위한 여러 파일럿 프로그램들이 진행 중”이라며 “어느 정도 수준에 도달하면 현장에 투입될 것이다. 그 시점에 공개하겠다”고 말했다.

이어 “삼성전자의 생산라인에서 로봇 사업을 최우선으로 진행하고 이를 통해 쌓은 기술과 역량을 바탕으로 B2B·B2C 사업에 진출할 계획”이라고 밝혔다.

삼성전자는 현재 레인보우로보틱스의 협동로봇, 양팔로봇, 자율이동로봇 등을 제조·물류 등에 접목해 업무 자동화를 꾀하는 중이다. 이 과정에서 얻은 다양한 제조 데이터는 삼성전자의 로봇 사업 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 보고 있다.

노 대표는 “(제조 현장에서 얻은) 다양한 데이터를 바탕으로 역량을 강화한 다음 B2B·B2C 사업으로 발전시켔다는 전략”이라며 “B2C는 ‘홈 로봇’ 분야라고 생각한다”고 덧붙였다.

기업 고객들에게 삼성전자가 만든 산업용 로봇을 공급하는 B2B 사업뿐만 아니라 일반 소비자들에게 가정용 로봇을 판매하는 B2C 사업에도 진출하겠다는 의미로 해석된다.

노 대표는 “삼성전자 DX부문과 레인보우로보틱스가 협업을 하며 기반 기술부터 피지컬 AI 엔진까지 열심히 개발하고 있고, 그에 필요한 다양한 리소스(자원)에 대한 투자 검토까지 진행하고 있다”고 말해 추가 M&A 가능성도 시사했다.

삼성전자는 올해 전 세계에 AI가 적용된 신제품을 총 4억대 공급해 AI의 대중화에 앞장설 계획이다. 이를 위해 올해부터 출시하는 모든 갤럭시 스마트폰과 4K 이상 프리미엄 TV, 와이파이 연결이 가능한 가전에 AI를 전면 탑재한다.

최근 메모리 가격이 치솟으면서 스마트폰과 TV 등 주요 완제품의 가격 인상 가능성이 대두된 가운데 노 대표는 “전략적으로 협력하고 있는 여러 부품사나 유통 파트너사들과 함께 메모리 가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

TV 사업을 총괄하는 용석우 영상디스플레이사업부장 사장은 “올해 여러 이벤트들이 있기 때문에 TV 시장이 소폭 성장할 것으로 예상한다”며 “그래서 프리미엄 라인업을 좀 더 강화했다”고 설명했다.

동계올림픽과 월드컵, 아시안게임 등 스포츠 빅이벤트가 올해 몰려 있는 만큼 TV 구매가 늘어날 것이란 전망이다.

지난해 하반기 115인치 마이크로 RGB TV에 이어 이번 CES 2026에서 더 큰 130형을 선보인 것에 대해 “115형 TV를 팔면서 주거 환경과 화물 엘리베이터 구조 등에 대한 여러 데이터를 쌓았다. 그걸 통해 130형을 추가로 내놓을 수 있다는 결론을 얻어서 출시했다”고 밝혔다.

한편, 이재용 회장이 지난 2일 주재한 연초 사장단 회의에서는 삼성의 AI 대전환과 각 사업의 근원적 경쟁력 강화 방안을 집중적으로 논의했다고 노 대표는 전했다.