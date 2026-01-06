[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 클론 출신 가수 구준엽이 세상을 떠난 아내 故 서희원의 곁을 여전히 지키고 있는 것으로 알려졌다.

지난 4일(현지시간) 대만 매체 ET투데이에 따르면 “구준엽이 새해에 금보산을 찾아 쓸쓸하게 묘비를 닦았다”고 보도했다.

보도에 따르면 한 누리꾼은 구준엽이 지난 3일 금보산에 나타나 서희원의 묘비를 닦아주며 쓸쓸한 표정이었다는 목격담을 전했다.

이날 제사를 마치고 내려오는 길에 큰 가방을 들고 올라오는 구준엽과 마주쳤다는 이 대만 팬은 구준엽에게 한국어로 “쉬시위안(서희원)의 팬”이라고 인사했다고 한다.

그러자 구준엽은 말없이 고인의 묘비를 가리켰다고 한다. 이어 준비해온 물품을 꺼낸 뒤 바로 묘석을 닦기 시작했다고 한다. 정성스럽게 묘비의 앞면과 뒷면을 닦은 구준엽은 한동안 그 자리에 머물렀다고 한다.

대만 팬은 “표정이 무척 쓸쓸해 보여 말을 더 걸 수 없었다”며 “멀리서 지켜보다 조용히 자리를 떴다”고 전했다.

앞서 현지 매체와 팬들에 의해 구준엽은 묘원에서 책을 읽거나 태블릿으로 고인의 작품을 감상하고, 묘소 주변을 정리하는 모습이 여러 차례 포착돼 왔다. 서희원이 생전 출연한 드라마 ‘유성화원’을 묘소에서 다시 보고 있었다는 증언도 전해진 바 있다.

고인의 동생 서희제 역시 과거 시상식 무대에서 “형부는 매일 언니가 있는 금보산에 가서 함께 밥을 먹고, 집에서는 언니의 초상화를 그리고 있다”며 “집 안이 온통 언니의 그림으로 가득하다”고 말해 많은 이들을 울렸다.

서희원은 지난해 2월 일본 가족 여행 중 폐렴을 동반한 독감에 걸려 48세 젊은 나이로 세상을 떠났다. 서희원은 2001년 대만판 ‘꽃보다 남자’ 드라마 ‘유성화원’에서 여주인공을 맡아 한국에는 ‘대만 금잔디’로 알려졌다.

구준엽과 서희원은 1998년 대만에서 만나 사랑을 키웠으나 현실적인 문제로 1년 만에 결별했다. 이후 서희원이 2021년 전 남편과 이혼하면서 20여년 만에 재회했고, 이듬해 결혼했다.