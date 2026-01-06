“당원이 주인인 민주당처럼, 도민이 주인인 경기도 만들 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 김병주 더불어민주당 의원이 경기도지사 출마 선언 직후, 가장 먼저 당원과 뉴미디어(유튜버)들을 찾으며 ‘파격 소통’ 행보를 보이고 있다고 6일 밝혔다.

김 의원은 전날 오후 여의도 더불어민주당 중앙당사 당원존을 찾아 당원 및 유튜버들과 간담회를 가졌다. 이는 오전 국회 소통관에서 가진 공식 기자회견 이후 첫 번째 정치 일정으로, 평소 “정치의 주인은 당원과 국민”이라는 김 의원의 소신이 반영된 행보로 평가된다.

이날 간담회에서 김 의원은 인사말을 통해 “언론을 통한 공식 선언도 중요하지만, 누구보다 가장 먼저 우리 당원 동지들과 소통하고 싶어 이곳으로 달려왔다”며 “이재명 정부를 탄생시킨 주역이 바로 여러분이듯, 경기도 승리의 주역도 여러분이 되어달라”고 호소했다.

이어진 간담회는 형식적인 축사나 격식을 배제하고, 짜여진 각본 없이 당원과 유튜버들이 묻고 김 의원이 답하는 ‘즉문즉답’ 형식으로 진행됐다.

특히 한 참석자가 ‘김병주가 꿈꾸는 경기도의 비전’을 묻자, 김 의원은 “단순한 외형적 성장이 아니라, 도민의 삶이 골고루 나아지는 ‘따뜻한 성장’, 그리고 도민이 주인이 되는 ‘진짜 경기도’를 만드는 것”이라며, “그 실현을 위해 준비한 ‘럭키 세븐’ 공약을 반드시 완수하겠다”고 강한 의지를 내비쳐 현장의 큰 박수를 받았다.

또한 김 의원은 유튜버들에게 “기성 언론이 담지 못하는 진실을 알리는 여러분이 현대판 의병”이라며, “경기도지사 선거 과정에서도 왜곡 없는 진실이 도민들께 전달될 수 있도록 큰 역할을 해달라”고 당부했다.

행사를 마친 후 김 의원은 참석자 전원과 일일이 ‘셀카’를 찍고 악수를 나누며 스킨십을 강화했다. 김 의원 측은 앞으로도 ‘당원존’과 같은 열린 공간을 적극 활용해 바닥 민심을 훑는 ‘밀착형 선거 운동’을 이어갈 계획이다.