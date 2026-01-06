[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 10일 오전 노원구청 6층 소강당에서 개최한 ‘2026년 노원 미래비전 공유회(이하 공유회)’에서 직원들의 노고에 대한 감사를 전하고 2026년에도 구정업무에 충실히 임할 것을 당부했다.

공유회는 오승록 구청장을 비롯해 부구청장, 국장, 보건소장 및 과·동장, 팀장 등이 참석한 가운데 표창 수여, 신년 인사말씀, 비전 발표 등의 순으로 진행됐다. 참석자 외 직원들은 사무실에서 실시간 영상을 통해 시청했다.

구의 비전은 ▲100년 도약을 준비하는 미래도시 ▲더 빠르고 더 편리한 교통도시 ▲쉼표가 있는 문화도시 ▲자연에 휴식을 더하는 힐링도시 ▲혁신적인 인재 양성의 교육도시 ▲나눔이 있는 따뜻한 건강복지도시 등으로 구의 6대 구정목표에 맞추어 오 구청장이 참석자들에게 2026년 주요사업계획을 직접 설명하는 시간을 가졌다.

오승록 노원구청장은 “2025년은 노원구의 미래 경쟁력 강화를 위한 중요한 진전을 이뤄낸 한 해였다”며 “올해는 그 성과를 바탕으로 더 큰 도약을 이루기 위해 함께 힘을 모아주시길 바란다”고 강조했다.