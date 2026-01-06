포스코퓨처엠 4분기 적자 전환 전망 GM·테슬라 등 공급 계약 차질 영향 ESS용 LFP 생산라인 확대로 대응 K-배터리 3사와 국내 LFP 생태계 구축

[헤럴드경제=권제인 기자] 2차전지 소재 기업들이 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 여파로 전기차 배터리 향 대규모 공급 계약이 잇달아 차질을 빚고 있는 가운데 위기 극복을 위한 돌파구로 에너지저장장치(ESS)에 주목하고 있다.

6일 업계에 따르면 증권사들은 4분기 실적 발표를 앞두고 2차전지 소재 기업에 대한 눈높이를 낮추고 있다. NH투자증권은 전날 포스코퓨처엠의 4분기 영업이익 전망치를 149억원에서 69억원 적자로, 지난 분기 대비 적자 전환할 것으로 수정했다. 다올투자증권은 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘엔에프 등 3사에 대해 매출액과 영업이익 전망치를 모두 하향 조정했다.

이번 눈높이 조정은 최근 잇단 대규모 공급계약 차질 때문으로 풀이된다. 전기차 수요가 정체하면서 전기차에 들어가는 배터리뿐만 아니라 배터리 소재 역시 큰 타격을 입고 있다.

지난달 포스코퓨처엠은 2022년 미국 제너럴모터스(GM)와 체결했던 13조7699억원 공급계약을 체결했으나, 실제 공급액은 2조8111억원에 그쳤다고 공시한 바 있다. 엘엔애프도 테슬라와 맺은 3조8347억원 규모의 양극재 공급계약을 973만원으로 정정 공시하며, 사실상 계약이 해지됐음을 밝혔다.

배터리 소재사들은 ESS용 리튬인산철(LFP)로 포트폴리오를 다변화하며 위기 대응에 나서고 있다. 데이터센터, 신재생에너지 등의 확산으로 수요가 급증하고 있는 ESS시장에 주목해 LFP 양극재를 양산한다는 구상이다.

포춘비즈니스인사이트에 따르면 배터리 기반 ESS 시장은 2032년까지 연평균 19.6% 성장해, 2025년 326억달러에서 2032년까지 1141억달러로 확대될 것으로 전망된다. 막대한 전력을 소비하는 인공지능 데이터센터가 빠르게 늘어나면서, 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 ESS의 필요성이 빠르게 부상하고 있다. 또한, 발전량이 수시로 변화하는 신재생에너지를 안정적으로 사용하기 위해서도 ESS가 필수적이다

포스코퓨처엠은 중국 배터리회사 CNGR과 협업해 LFP 양극재 전용 공장을 설립할 계획이다. 경북 포항 영일만4일반산업단지에 공장을 건설해 2027년 하반기 양산하는 것이 목표다. 또한, 니켈코발트망(NCM) 생산라인 일부를 LFP 전용 라인으로 전환해 최대 연간 5만톤까지 생산 물량을 확대할 계획이다.

에코프로비엠과 엘엔애프도 생산라인 확대에 집중하고 있다. 에코프로비엠은 2028년 양산을 목표로 포항에 신규 라인을 설치하고 있다. LFP 양극재 양산에 가장 먼저 뛰어든 엘앤에프는 대구 3공장에서 LFP 파일럿 라인을 구축한 데 이어, 양극재 공장 건설에 나섰다.

LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 3사도 ESS 시장에 주목하면서 국내 LFP 생태계가 구축되고 있다는 평가도 나온다. SK온은 충남 서산에 3GWh 규모 배터리 공장을 신설해 신제품과 신공정을 개발하는 마더팩터리로 활용할 계획이다. LG에너지솔루션은 2027년 미국, 중국에 이어 국내 충북 오창 공장에서도 ESS LFP 배터리를 생산할 계획이다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 “계약 정정 공시는 부진했던 전기차 공급을 확인한 차원으로, 악재 해소 성격이 크다”며 “ESS 산업 수요에 대한 전망은 지속 확대되고 있고, 빅테크 업체들의 자본적지출(Capex) 가이던스 공개를 주목해야 한다”고 진단했다.