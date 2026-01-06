공사, 신형 키오스크 전 역사 운영 개시 … 1~8호선 273개 역사 총 440대 분량 신용카드부터 네이버·카카오페이 등 간편결제까지 결제 방식 다양화로 편의 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 지하철 전 역사에 신형 교통카드 키오스크 설치 공사가 완료됐다.

이제 지하철 이용 승객들은 현금 없이도 승차권 구매가 가능해져 지하철 이용 편의성이 획기적으로 늘어날 전망이다.

지난해 9월 신형교통카드 키오스크 도입‧시범운영 실시와 함께 전 역사에 순차적으로 설치한다는 계획을 밝힌 데 이어, 계획 발표 4개월 만에 전 역사 신형 교통카드 키오스크 설치 공사가 완료됐다.

서울교통공사는 교통카드 발매·충전 시 결제 수단을 확대·다양화하고 교통약자 이용 편의를 대폭 개선한 ‘신형 교통카드 키오스크’ 총 440대를 1~8호선 273개 전 역사에 설치 완료했다고 밝혔다.

이번 신형 키오스크 도입은 지난 2009년, 현금으로만 결제가 가능했던 기존 기기 도입 이후 17년 만이다.

신형 교통카드 키오스크 설치 공사는 지난 12월 31일 완료돼 현재 전 역사에서 운영 중이다.

또 신형 키오스크는 결제 편의뿐만 아니라, 교통약자를 위해 ‘무장애 설계’를 적용해 교통약자 친화적 기능도 추가했다.

신용카드‧간편결제로 편리하게 승차권 구매…카드환불‧권종변경도 혼자서 간단하게

이번 신형 키오스크 도입에서 가장 큰 변화는 결제 수단의 다양화다. 기존에는 ‘현금 결제’만 가능했으나, 앞으로는 신용카드로 1회권‧정기권‧기후동행카드를 충전할 수 있다. 판매되는 카드 종류도 기존 1회용 1종에서 기후동행카드 등 총 5종으로 늘어나고, 신용카드 결제는 물론 각종 간편결제(카카오페이, 네이버페이 등)도 가능해졌다.

아울러 신형 키오스크 도입으로 기존에 역 직원에게 요청해야 했던 1회권‧정기권 환불, 선불카드 권종 변경 등을 승객이 스스로 처리할 수 있게 된다. 대중교통안심카드의 재등록(분실·도난 신고 카드)도 가능하다.

교통약자도 편리하게 이용할 수 있도록 ‘무장애(Barrier-Free) 설계 적용’…접근성 강화

공사는 이번 신형 키오스크 도입 과정에서 교통약자가 느낄 수 있는 물리적·심리적 장벽을 제거하여 모든 키오스크 이용자가 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

특히 장애인차별금지법의 ‘무인 정보단말기 설치 운영 기준’을 엄격히 반영해 교통약자들이 편리하게 기기 조작을 할 수 있도록 접근성과 편리성을 강화했다.

휠체어 사용자와 어린이를 위해 사용자 화면과 조작부의 높이는 바닥으로부터 1,220mm 이내로 제작했으며, 낮은 화면모드도 제공한다.

또 시각장애인을 위한 점자 키패드 및 음성안내 이어폰 단자도 추가했으며, 복잡한 단계를 줄이고 큰 글씨 중심의 인터페이스를 적용해 고령층과 저시력자도 직관적으로 이용할 수 있게 했다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “이번 신형 교통카드 키오스크 설치 완료는 단순한 설비 교체를 넘어 현금 없는 최신 결제 트렌드 반영 및 교통약자 접근성 개선 결과”라며 “앞으로도 공사는 태그리스(Tagless) 결제 등 모두가 편리하게 이용할 수 있는 세계적 수준의 지하철서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.