OLED 활용 차세대 제품 전시 ‘주름 개선’ 폴더블 패널 첫 선

삼성디스플레이가 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 목걸이와 리모컨, 피부관리 기기, 로봇 등 미래 라이프스타일 제품을 대거 선보였다. 삼성디스플레이는 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 앙코르 앳 윈 호텔에서 가진 CES 2026 미디어 행사에서 차세대 AI 기기 콘셉트 제품을 공개했다.

1.4형 원형 OLED를 탑재한 ‘AI OLED 펜던트(사진)’는 목에 걸어 휴대하거나 음성으로 조작할 수 있어 미래 스마트폰을 대체할 제품으로 제시했다. OLED 디스플레이를 통해 직관적인 조작과 정보 확인이 가능해 향후 AI 에이전트 활용도를 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

1.3형 원형 OLED를 장착한 ‘AI OLED 리모트’는 리모컨을 연상케 한다. 각종 기기별로 따로 리모컨을 둘 필요 없이 ‘AI OLED 리모트’ 하나로 디스플레이를 통해 AI 기기를 통합 제어할 수 있는 것이 특징이다.

13.4형 원형 OLED가 탑재된 뷰티 디바이스 ‘AI 미러’는 전면에 카메라가 있어 피부상태, 발열 등을 확인하고 건강관리 조언을 받을 수 있다.

폴더블 제품의 단점인 주름 문제를 해소할 차세대 폴더블 패널도 공개했다. 차세대 폴더블 패널은 2024년 제품보다 접히는 부분의 빛 반사나 그림자로 인한 화질 저하가 줄어든 모습이다. 라스베이거스=김현일 기자