CES 2026 참석 90분 특별연설 LG ‘클로이드’·현대 ‘아틀라스’ 언급

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 차세대 슈퍼칩으로 기대를 모으고 있는 ‘베라 루빈’이 이미 ‘전면 양산(full production)’ 단계에 돌입했다고 밝혔다.

‘베라 루빈’에는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 메모리 3사의 저전력 D램(LPDDR5X)과 6세대 고대역폭메모리(HBM4)가 들어간다. 엔비디아가 조기에 ‘베라 루빈’ 양산 체제에 착수하면서 메모리 3사의 공급 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.

황 CEO는 세계 최대 가전·IT 전시회인 CES 2026 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블로 블로라이브 극장에서 90분에 걸쳐 특별연설을 가졌다.

지난해 CES 2025 기조연설에 이어 2년 연속 무대에 오른 황 CEO는 ‘AI 슈퍼스타’답게 3800석이 넘는 좌석을 모두 꽉 채웠다.

황 CEO가 이날 전면 양산을 선언한 ‘베라 루빈’은 엔비디아가 자체 설계한 중앙처리장치(CPU) ‘베라’와 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘루빈’을 결합한 제품이다. ‘그레이스 CPU’와 ‘블랙웰 GPU’를 결합해 선보인 ‘그레이스 블랙웰’의 뒤를 잇는 차세대 슈퍼칩이다.

그레이스 CPU에는 16개의 LPDDR D램이 들어갔지만 베라 CPU부터는 4개의 LPDDR5X를 묶은 모듈 제품 ‘소캠2’가 붙는다. 현재 메모리 3사가 엔비디아에 소캠2 공급을 위해 경쟁 중이다.

황 CEO가 전력 효율화에 관심이 높은 만큼 저전력에 특화된 LPDDR 기반의 소캠은 최적의 제품으로 꼽힌다.

황 CEO는 이날 ‘베라 루빈’에 대해 “정말 자랑스러운 제품이다. 성능은 ‘그레이스 블랙웰’보다 5배 높다”며 “특히 베라 CPU는 전력 절감이 중요해진 지금 세계에서 가장 진보한 제품”이라고 강조했다.

루빈 GPU에는 HBM4가 들어간다. 업계는 올 하반기 AI 가속기 트렌드가 블랙웰에서 루빈으로 옮겨감에 따라 HBM 시장에서도 HBM3E에서 HBM4로 점차 세대교체가 시작될 것으로 보고 있다.

황 CEO는 이날 자사 로보틱스 플랫폼을 기반으로 구동 중인 각 기업들의 최신 로봇도 소개했다.

LG전자가 이번 CES 2026에서 처음 공개한 가사로봇 ‘클로이드’도 황 CEO의 소개와 함께 등장했다.

현대차 자회사 보스턴 다이내믹스가 공개한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’도 언급됐다.

LG전자를 비롯해 보스턴다이내믹스, 독일 뉴라로보틱스 등이 엔비디아의 로봇 자동화 플랫폼 ‘아이작(saac)’, 최신 추론모델 ‘그루트(GR00T)’, 로봇 전용 칩셋 ‘젯슨 토르(Jetson Thor)’ 등에 기반해 로보틱스 연구개발을 하고 있다고 강조하며 자사의 소프트웨어 경쟁력을 과시했다.

자율주행 고도화를 지원할 엔비디아의 새로운 플랫폼 ‘알파마요(Alpamayo)’도 이날 상당 시간을 할애해 소개했다. 황 CEO는 “알파마요는 자율주행차가 스스로 생각할 수 있게 해준다”며 궁극적으로 완전 자율주행 단계인 레벨4를 향한 사업 의지를 내비쳤다.

황 CEO는 이날 발표를 통해 엔비디아의 소프트웨어 없이는 자율주행과 로보틱스 사업의 고도화가 불가능하다는 점을 분명히 한 것으로 평가된다.

‘쿠다(CUDA)’라는 독자 소프트웨어 플랫폼으로 전 세계 기업들이 엔비디아의 GPU에 의존하게 만드는 ‘락인 효과’를 거둔 것처럼 자율주행과 로보틱스에서도 엔비디아의 입지를 더욱 굳히겠다는 전략이다.

라스베이거스=김현일·박지영 기자