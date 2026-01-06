헤럴드경제가 2026년 병오년(丙午年)을 맞아 한국 경제의 성장과 도약을 위한 기획 콘텐츠를 선보입니다. 인공지능(AI)혁신으로 인한 기업 경영환경은 새 패러다임을 열어가고 있습니다. 주식·부동산·가상화폐 등 투자를 향한 관심은 뜨겁지만, 투자 방향을 예단하기 쉽지 않은 때입니다. AI로 인한 산업의 변화를 읽고 자산관리를 위한 돈의 흐름을 짚어내는 콘텐츠를 누구보다 깊이있게 전달하겠습니다.

풍성한 지식 행사도 마련했습니다. 나란히 10주년을 맞는 ‘헤럴드기업포럼’과 ‘이노베이트코리아’는 최고의 지식축제로 거듭납니다. 본격화된 글로벌 디지털 자산 시장을 읽어내기 위한 ‘글로벌 디지털에셋포럼’도 새로 개최돼, 글로벌 화폐 흐름을 해석하고 전망하는 이벤트로 여러분을 찾아가겠습니다. 올해로 3회째인 독자들의 재테크를 위한 ‘머니페스타’는 한층 더 풍성한 콘텐츠로 한 단계 업그레이드됩니다.

지금까지 본 적 없는 기술혁신 [AX 골든이어]

수많은 기술혁신이 있었지만 AI로 인한 기업 경영은 인공지능 전환(AX) 이라는 완전히 새로운 형태의 업무 프로세스 변화를 가져왔습니다. 이에 헤럴드경제가 기술 동향 소개 수준이 아닌 실제 현장을 찾아 혁신이 어디까지 왔는지를 생생히 전합니다. 피지컬 AI 역할 확대와 디지털 트윈을 통한 경영관리 등 각 조직에서 AX전환을 면밀히 살핀 콘텐츠는, AX전환에 나선 각 기업들에게도 좋은 참고 사례가 될 것으로 기대됩니다.

지금까지의 화폐는 잊어라 [머니리셋, 금융 패러다임이 바뀐다]

글로벌 머니의 현재와 미래를 집중 분석합니다. 플랫폼이 만든 디지털 자산이 실생활에서 사용되는 등 화폐의 발행과 유통을 예측할 수 없는 시대. 비트코인, 알트코인, 스테이블 코인 등 가상자산을 집중 해부합니다. 우리보다 앞서 디지털자산의 실생활 사용이 활성화된 해외 시장도 함께 살펴, 새로운 화폐 혁명에 대한 인사이트를 전달하겠습니다.

고삐풀린 입법의 위협 [입법독주 덫에 걸린 한국]

노란봉투법, 중대재해법, 상법 개정 등 거대 여당이 밀어붙이는 정책에 대해 경제 산업계는 우려의 목소리를 내고 있습니다. 빠르게 몰아부치는 입법 과정에서 보완할 점은 무엇인지 또 해외 기업들이 국내 규제를 바라보는 현실은 어떠한지 들어보고 대안을 논의해보겠습니다.

오늘도 피싱전화를 받았습니다 [금융사기 공화국의 민낯]

대포통장, 대출사기, 코인사기, 보험사고 등 각종 금융사기가 반복되면서 금융의 사회적 신뢰가 약해지고 있습니다. 정부 정책과 규제보다 앞서 반복되고 있는 금융 사기의 원인 및 사회적 파장, 그리고 대책을 조망해봅니다.

우리 기업을 위한 최고의 싱크탱크 [헤럴드기업포럼]

미래 산업의 대전환을 전망하고 새로운 성장 전략을 논의하는 우리 기업 최고의 싱크탱크 ‘헤럴드기업포럼’이 올해로 10주년을 맞습니다. 경제·산업 각 분야의 핵심 이슈를 선도적으로 분석하고, 시의적절한 해법을 제시했던 헤럴드기업포럼은 한 단계 프로그램을 더 업그레이드해 위상을 높이는 최고의 지식축제로 거듭날 예정입니다.

국내 최고의 ICT·과학기술 행사 [이노베이트코리아]

테크·과학 포럼의 새 지평을 연 ‘이노베이트코리아’는 올해 10주년을 맞아 상상 이상의 이벤트로 찾아옵니다. 앞서 2024년 세계적인 소프라노 조수미와 AI 특별공연을 한 데 이어 2025년 AI를 사용해 만든 지드래곤의 뮤직비디오 ‘홈 스윗 홈(HOME SWEET HOME)’이 공개됐던 이노베이트코리아는 더 큰 파격으로 함께 할 예정입니다.

디지털 금융 질서 변화 읽는 [글로벌 디지털에셋포럼]

올 하반기 ‘글로벌 디지털에셋포럼’을 개최합니다. 전세계적으로 단순 암호화폐 거래를 넘어 스테이블코인, 디지털자산 현물 ETF(상장지수펀드), 실물자산토큰화(RWA) 등 디지털자산 거래 규모가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 각국의 규제 정비와 기관 자금 유입이 본격화하면서 디지털 자산은 더 이상 변방이 아닌 글로벌 금융 질서를 재편하는 핵심으로 자리 잡았습니다. 이에 최신 글로벌 트랜트를 조망하고 한국의 전략적 역할을 모색하고자 합니다. 이더리움, 리플, 코인베이스, 바이낸스, 테더, 서클 등 디지털 자산 분야 글로벌 리더들과 정책 당국자, 금융·산업계 리더들과의 라운드테이블도 마련할 예정입니다.

돈 버는 투자하려면 [헤럴드머니페스타]

올해로 3회째인 재테크 박람회 ‘헤럴드머니페스타’는 최고의 연사들과 함께 합니다. 주식, 부동산, 가상자산 뿐 아니라 입시나 취업까지 각 세대를 관통하는 고민과 궁금증을 풀어내는 자리에 함께 해주시길 바랍니다.

글로벌 영토 확장 [경제협력포럼]

지난 수년간 베트남, 인도네시아, 인도에 이어 태국 현지에서 펼쳐진 바 있는 ‘경제협력포럼’은 올해 더 내실 있게 발전시켜 나갈 계획입니다. 단순한 교류를 넘어 실질적 성과 창출을 목표로 한 전략적 플랫폼으로 기획된 경제협력포럼은 경제협력사절단으로 참가한 기업에겐 새로운 투자 기회와 협력 모델을 제시합니다.