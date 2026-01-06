[헤럴드경제=함영훈 기자] 스위스 패션 워치 태그호이어는 메이저리거 이정후 선수를 새로운 브랜드 앰배서더로 선정했다고 6일 밝혔다.

이번 파트너십은 한계를 뛰어넘기 위해 매 순간을 단련해 온 그의 태도와 정신이 태그호이어가 추구하는 ‘Designed to Win’ 의 철학과 깊이 맞닿아 있다는 점에서 성사되었다.

2017년 프로 데뷔 이래 뛰어난 재능과 두드러진 활약을 통해 한국 야구계를 대표하는 인물로 자리매김한 이정후 선수는 그러한 성취에 안주하지 않고 미국 메이저리그라는 더 큰 무대에서 또 한 번의 도전을 이어가고 있다.

새로운 환경에서도 매 순간 자신을 단련하며 플레이 스타일을 구축해가는 그의 모습은 승리는 타고난 운명이 아니라 매일의 노력이 만들어내는 결과라는 ‘Designed to Win’ 캠페인의 메시지를 더욱 선명하게 보여준다. 이는 그가 늘 강조해온 ‘꿈을 크게 가져라 그럼 너의 미래가 달라질 것이다’ 라는 말처럼 목표를 향한 태도와 선택이 미래를 만든다는 신념과도 이어진다고 태그호이어측은 소개했다.

캠페인 영상은 타석에 선 긴장과 몰입의 순간을 감각적으로 포착하며 그의 정신적 강인함을 직관적으로 전달한다.

이정후 선수는 “흔들리지 않기 위해 저 자신을 믿으며 한계에 도전해왔고 그 과정이 지금의 저를 만들었다고 생각합니다. 태그호이어의 ‘Designed to Win’ 메시지가 제 신념과도 일치하는 부분이 많을 뿐 아니라 제가 오랫동안 동경해온 브랜드와 함께하게 되어 더욱 의미 있게 느껴집니다”라고 소감을 전했다고 한다.