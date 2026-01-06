美 라스베이거스 현장서 6~9일 전시

HL D&I한라가 세계 최대 정보기술 전시회인 ‘CES 2026’에서 자사 개발 기술로 4개 부문 혁신상을 수상하며 글로벌 무대에서 기술력을 입증했다.

HL D&I한라는 6일 자사의 골프장 디봇 보수 로봇 ‘디봇픽스(DivotFiX)’와 스마트 주거 플랫폼 ‘터치에이치엘 AI하우스(TouchHL AI House)’가 CES 2026에서 각각 2개 부문씩, 총 4개 부문에서 ‘혁신상(Innovation Awards Honoree)’을 수상했다고 밝혔다. 이번 CES 전시회는 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 개최된다. 디봇픽스는 ‘로보틱스(Robotics)’와 ‘첨단 모빌리티(Advanced Mobility)’ 부문에서, 터치에이치엘 AI하우스는 ‘모바일 디바이스(Mobile Devices)’와 ‘스마트홈(Smart Home)’ 부문에서 각각 수상의 영예를 안았다. 세계 각국의 첨단기술 기업들이 참가하는 CES에서 국내 건설사가 4개 부문 동시 수상한 것은 매우 이례적이다.

디봇픽스는 자율주행 인공지능(AI)을 기반으로 골프장 페어웨이의 손상된 잔디 부위를 자동 탐지하고 정밀 보수하는 로봇이다. AI 분석을 통해 손상 정도를 정확히 인식하고, 최적의 경로를 스스로 판단해 작업을 수행한다. 특히 야간 무인 운행이 가능해 작업자의 안전성을 확보하면서도 시간 제약 없이 운영이 가능하다는 점이 주목받았다.

HL D&I한라 관계자는 “앞으로도 스마트 건설과 지능형 주거 기술을 통해 차별화된 고객 가치를 창출해 나가겠다”고 밝혔다. 윤성현 기자