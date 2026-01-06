전립선암 등 고난도 수술 비중 80% 질환 정도·수술난이도 종합적 고려

가톨릭대학교 서울성모병원 비뇨의학과는 비뇨기 로봇수술 7000례 달성을 기념하는 행사를 개최했다고 6일 밝혔다.

해당 임상과의 로봇수술은 2024년 5000례 달성 이후 빠르게 증가해 현재 총 7270례를 기록하고 있다. 선도적인 비뇨기 로봇수술 기관임을 다시 한번 입증하는 성과라는 게 서울성모병원 측의 설명이다.

7000례 달성 시점의 질환별 분포는 ▷전립선 질환 3488건(전립선암 3278건)이 전체의 약 50%를 차지해 가장 많았고 ▷신장암 2270건(32%) ▷방광 질환 460건(7%) ▷신우·요관 질환 459건(6%) ▷기타 323건(5%) 순으로 나타났다. 특히 전체 수술의 80% 정도가 전립선암과 신장암 등 고난도 중증 암 치료에 집중돼 있다.

서울성모병원 비뇨의학과는 북미나 유럽에서 남성암 발병률 1위를 차지하고 있는 전립선암이 국내에서도 가파르게 증가할 것을 예상하고, 2009년 다빈치 S 시스템 도입을 시작으로 고난도 비뇨기 암 수술에 로봇수술을 적극적으로 적용해 왔다.

현재는 다빈치 Xi와 다빈치 SP 단일공 로봇수술기를 동시에 운영하고 있다. 질환의 진행 정도와 수술 난이도, 환자의 해부학적 구조 등을 종합적으로 고려해 적합한 장비를 선택하는 ‘환자 맞춤형 정밀 로봇수술’을 시행하고 있다. 이는 의료진들의 끊임없는 연구에 의한 결과다. 특히 서울성모병원장을 맡고 있는 이지열 교수는 비뇨기 로봇수술 도입 초기부터 분야를 개척해 온 선구자로, 정밀한 접근과 맞춤형 치료 설계를 이끌며 로봇수술 시스템의 안정적인 정착과 발전을 이끌어 왔다.

현재 로봇수술센터장을 맡고 있는 홍성후 교수는 2024년 아태지역 최초로 단일공 비뇨기 로봇수술 개인 500례를 포함해 로봇수술 2500례를 기록했으며, 부분신절제술을 통한 신장암 치료의 권위자로 인정받고 있다.

특히 로봇수술 초기부터 가장 활발하게 연구돼 온 전립선암 분야는 골반 깊숙한 곳에 있는 전립선이라는 장기의 특성상 로봇수술의 이점이 크기 때문이다. 좁은 공간 속에 발기와 배뇨 기능과 관련된 중요한 신경들이 밀집돼 있기 때문이다. 정밀한 조작과 확대된 시야를 제공하는 로봇수술은 이러한 장점을 바탕으로 최근에 이르러서는 신장암, 등 다양한 비뇨기암으로 확대 적용돼 환자 중심의 핵심 수술법으로 자리 잡고 있다.

로봇수술센터장 홍성후 교수는 “전립선암과 신장암 등 비뇨기암은 정교한 수술이 환자의 생존율뿐만 아니라 수술 후 삶의 질을 좌우한다”고 말했다. 김광우 기자