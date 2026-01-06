[헤럴드경제=임세준 기자] 롯데GRS가 운영하는 버거 프랜차이즈 롯데리아가 6일 오전 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 ‘통디리살 크리스피치킨버거’ 2종 출시 행사를 진행한 가운데 모델들이 제품을 선보이고 있다.

이번 신제품은 지난 2018년 치킨버거 출시 이후 8년 만에 새롭게 출시한 치킨 라인업 메뉴로 통다리살을 활용한 치킨 패티가 특징이며 버터밀크와 쌀가루를 더해 바삭한 식감을 자랑한다.