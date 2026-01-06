영등포구, 민간 소각물량 대폭 확대 중구는 생활폐기물 10% 이상 감량 마포구 TF 구성 소각 물량 줄이기

올해부터 수도권 생활폐기물(쓰레기)의 직매립이 전면 금지되면서 서울 자치구들은 비상이 걸렸다. 매립에 의존해오던 기존 처리 방식이 막히면서 자치구들은 소각·재활용 확대 등 긴급 대응책 마련에 나서고 있다.

6일 자치구들에 따르면 영등포구는 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행에 대비해 민간 소각 처리량을 대폭 확대하는 등 발 빠른 대응에 나섰다.

영등포구는 올해부터 종량제 생활폐기물의 민간 소각 처리 물량을 연간 4256톤에서 8000톤으로 늘렸다. 이와 함께 양천자원회수시설 반입 물량을 최대한 활용해 처리 안정성을 높였다.

재활용 역량 강화를 위한 자원순환센터 현대화 사업도 본격화한다. 재활용 선별장 면적을 확장하고 자동화 설비를 도입해 올해 하반기부터 처리 용량을 기존 대비 두 배 이상으로 늘릴 계획이다.

중구의 경우 지난해 발생한 생활폐기물이 약 4만1500톤으로, 2024년(4만6300톤)에 비해 10.3% 감소했다.

중구는 재활용 활성화와 주민 참여 확대를 핵심 전략으로 생활폐기물 감량에 집중해 왔다. ▷재활용 폐비닐 전용봉투 제작·배포 ▷폐봉제원단 분리수거 ▷커피박 재활용 등 자원순환 사업을 통해 재활용 기반을 강화했다. 가정 내 음식물 쓰레기를 줄이기 위한 ‘소형 감량기 지원 사업’도 병행 추진했다.

마포구는 수도권 매립지 생활폐기물 직매립 금지에 대응하기 위해 ‘생활폐기물 직매립 금지 대응 태스크포스(TF)’를 구성했다.

TF는 깨끗한마포과를 중심으로 자원순환과, 예산정책과, 재무과 등 핵심 부서가 참여해 생활폐기물 처리 현황을 실시간으로 모니터링, 민간 처리업체 협력 네트워크 강화와 대응 예산의 적기 집행을 중점 추진한다. 마포구는 중장기적으로 소각 처리 물량 자체를 줄이는 방향으로 폐기물 처리 체계를 개선한다. 박종일 선임기자