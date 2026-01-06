[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 겨울방학 동안 관내 맞벌이가정(한부모 외벌이, 구직활동자 포함) 초등학생을 대상으로 점심도시락을 지원한다고 6일 밝혔다.

점심도시락 지원 인원은 150명이다. 지원기간은 초등학교별 방학일정 차이를 고려하여 1월 15일부터 2월 11일로 정했으며, 이 기간 중 평일 15일을 선택해 도시락이 제공된다.

도시락은 양질의 식재료를 엄선해 균형 잡힌 식단으로 구성되며, 개당 1만1000원 수준으로 구에서 1만원을 지원하고 가정에서는 1000원만 부담하도록 했다. 제공된 도시락은 동주민센터에서 식사, 방문수령, 가정배달 중 선택할 수 있다.

신청은 6일 오전 9시부터 8일 오후 12시까지다. 인터넷을 통해 동작구 통합예약시스템을 이용하거나 동주민센터 방문 신청도 가능하다. 8일 오후 중으로 추첨을 통해 1차 대상자가 선정되며 결과는 문자메시지로 개별 안내될 예정이다.

1차 대상자에 한해 증빙서류 제출, 자부담금 납부 등의 과정을 거쳐 12일에 최종 지원자가 확정된다.

자세한 사항은 동작가족문화센터(02-6294-1634)로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “아이 키우며 살기 좋은 도시 구현을 위해 아이와 부모 모두 만족할 수 있는 양질의 도시락을 제공할테니 많은 관심과 참여를 바란다”며, “앞으로도 안심하고 육아할 수 있는 돌봄 정책을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.