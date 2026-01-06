작년 12월 보유액 26억달러 줄어 한은·국민연금 외환스와프 등 영향 일부 “보유액 불충분” 우려 목소리 외환당국 “충분한 수준, 문제없다”

작년말 외환당국의 적극적인 환율 안정화 조치에 지난달 외환보유액이 26억달러(약 3조8000억원) 줄어들었다. 7개월 만에 감소세다. 일각에서 외환보유고 규모의 적정성에 대한 의문을 제기하는 가운데 외환당국은 현재 규모로도 외환 변동성에 대응하기 충분하다는 입장이다.

6일 한은이 발표한 ‘2025년 12월 말 외환보유액’ 자료에 따르면 지난해 12월 말 기준 한국의 외환보유액은 4280억5000만달러로 전월보다 26억달러 줄었다. 외환보유액은 지난 5월 말 4046억달러로 약 5년 만에 최저점을 찍은 뒤 6개월 연속 늘다가 이번에 7개월 만에 재차 감소한 것이다.

연말 고공행진하는 환율을 낮추는 과정에서 외환보유액이 줄어든 것으로 풀이된다. 한은 관계자는 “분기 말 효과에 따른 금융기관 외화예수금 증가, 기타통화 외화자산의 미 달러 환산액 증가 등은 증가 요인으로, 외환시장 변동성 완화 조치는 감소 요인으로 작용했다”고 설명했다.

외환당국이 환율에 개입하는 방법은 크게 두 가지다. 한국은행이 보유하고 있는 달러를 시장에 내다 팔고 원화를 사들이는 외환시장 매도 개입(스무딩 오퍼레이션), 국민연금과 외환스와프 등이 있다. 외환스와프란 국민연금이 한은으로부터 직접 달러를 거래하는 것을 말한다. 외환시장에 참여하지 않고도 달러를 구할 수 있어 환율을 낮추는 효과가 있다. 다만 외환보유액은 그만큼 줄어들게 된다. 지난달 15일 국민연금기금운용위원회는 한은과 외환스와프 계약을 내년 말까지 연장했다.

지난달 24일 원/달러 환율은 1484.9원을 찍은 뒤 외환당국의 강력한 구두개입 등 전방위 대응에 3년 1개월 만에 가장 큰 폭으로 하락하며 1400원 중반까지 떨어졌다. 그 전후로 국민연금 또한 전략적 환헤지를 시행한 것으로 알려졌다. 마지막 거래일 주간 종가는 1439원으로 1년 전 종가보다 33.5원 떨어졌다. 올해 초에도 1440원대에서 횡보하고 있다. 6일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 직전 거래일 종가보다 1.2원 오른 1445원에 거래를 시작했다.

일각에서는 환율 관리를 명목으로 외환보유액을 많이 쓰면 나라의 외환 건전성이 흔들릴 수 있다는 우려도 나온다. 현재 한국의 외환보유액 자체는 높은 편이지만, 향후 연간 200억 달러를 미국에 투자해야 한다는 상황 등을 고려하면 마냥 여유 있는 수준은 아니라는 지적이다. 지난 2024년 말 기준 한국의 명목GDP(국내총생산) 대비 외환보유액 비중은 22.2%으로, 일본(30.6%)이나 70%가 넘는 대만 등과 비교하면 낮은 편이다.

외환당국은 현재 외환보유액 수준이면 문제없다는 입장이다. 이창용 한은 총재는 여러 차례 한국의 외환보유액이 충분한 수준이라고 강조했다. 국제통화기금(IMF)에서도 지난 7월 ‘대외부문평가보고서’를 통해 “(한국 외환보유액이)발생 가능한 광범위한 외부 충격에 대응하기에 충분한 수준”이라고 평가했다. 200억 달러 대미 투자와 관련해서도 외환 상황을 고려해 탄력적으로 투자 규모를 결정할 방침이다.

금융권에서는 올해 초 외환보유액이 다시 반등할 것이라는 전망도 나온다. 오는 8일 금융기관의 초과 외화 지급준비금에 이자를 주는 제도가 본격 시행되고, 연말 강력하게 개입했던 것에 비해 연초에는 외환당국의 개입 강도가 약해질 수 있기 때문이다.

한편, 외환보유액을 자산별로 보면 지난달 말 기준 현금성 자산인 예치금은 318억7000만달러로 오히려 54억4000만달러 늘었다. 반면 국채나 회사채 등 유가증권은 같은 기간 82억2000만 달러 줄어든 3711억2000만 달러였다. 외환보유액 지출로 줄어든 현금보다 유가증권 매도를 통해 확보한 현금이 더 많았던 셈이다. 일각에서는 추가 환율 관리에 필요한 실탄을 미리 확보한 것이라는 해석도 나온다.

그 밖에 IMF 특별인출권(SDR·158억9000만달러)은 1억5000만달러 늘었고, IMF 관련 청구권인 IMF포지션은 43억7000만달러로 2000만달러 늘었다. 금은 시세를 반영하지 않고 매입 당시 가격으로 표시하기 때문에 전월과 같은 47억9000만달러를 유지했다.

11월 기준 한국의 외환보유액 규모는 4307억달러로 3개월 연속 세계 9위를 유지했다. 이 순위는 지난 3월 말 9위에서 10위로 밀린 뒤 6개월 만에 홍콩을 제치고 9위를 탈환했다. 11월 홍콩의 외환보유액은 4294억 달러였다. 김벼리 기자