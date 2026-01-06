대표이사·임원·부서장 전원서명 영업 全과정서 소비자보호 최우선 “가장 신뢰받는 금융파트너 될 것”

삼성증권은 금융소비자보호에 대한 관심을 제고하고 현장 실천 문화를 공고히 하고자 ‘2026년 소비자보호 실천 서약식’을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 서약식은 제조부터 사후관리에 이르는 영업 전 과정에 소비자보호를 최우선 가치로 삼는 문화를 장착시키기 위해 마련했다는 것이 삼성증권의 설명이다. 이날 서약식은 ▷개정 소비자보호헌장과 슬로건 안내 ▷소비자보호헌장 숙독 및 서명 ▷제조·판매·사후관리 부서장 대표 선서 ▷경영진 서명 순으로 진행됐다.

참석 임원과 부서장 전원은 ‘소비자보호헌장’에 직접 서명하고, 제조·판매·사후관리 각 부문을 대표하는 부서장이 선서문을 낭독했다.

헌장에는 ▷고객 입장에서 생각하고 행동 ▷법규 준수 및 개인정보 보호 ▷정확한 상품 설명 ▷고령자/장애인 차별 금지 및 편리한 환경 조성 ▷신속하고 공정한 피해구제 시스템 운영 ▷금융소비자의 목소리 적극 반영 ▷금융소비자 대상 다양한 교육프로그램 제공 등 고객을 향한 7가지 약속이 담겼다.

박종문 삼성증권 대표이사는 “이 자리에서 서명하고 선서한 금융소비자보호헌장을 지키기 위해, 지속 가능한 성장을 위해 소비자보호를 모든 업무의 중심으로 세워야 한다”며 “‘고객 신뢰가 없는 삼성증권은 존재할 수 없다’라는 각오로 모든 업무를 진행해 줄 것”을 당부했다.

이번 서약식과 동시에 삼성증권은 소비자보호를 위한 약속을 사내 전임직원과 고객에 공표하고 실천 방안을 추진해 나갈 예정이다.

우선, 개정 소비자보호헌장을 삼성증권 홈페이지에 게시해 소비자보호에 대한 의지를 공표하고 슬로건과 헌장을 컴퓨터 화면보호기에 노출해 임직원의 의식을 높일 예정이다. 또 소비자보호 현황과 성과를 연중 지속 점검한 후 우수사례를 전사에 전파할 계획이다. 삼성증권 관계자는 “실질적인 행동 변화를 통해 고객에게 감동을 전하고, 시장에서 가장 신뢰받는 금융 파트너로서의 위상을 공고히 하겠다”고 말했다. 홍태화 기자