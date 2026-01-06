[헤럴드경제=민성기 기자] 캐나다 저가 항공사(LCC) 웨스트젯(Westjet)이 승객이 움직이지 못 할 정도로 좌석 간 간격을 줄이면서 논란이 커지고 있다.

5일(현지시간) 온라인 커뮤니티 ‘레딧’에는 캐나다 항공사 웨스트젯 항공편을 탑승한 승객의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에는 좌석 간 간격이 지나치게 좁아 노부부 승객의 무릎이 앞좌석에 빠듯하게 닿아 있는 모습이 담겼다.

글 작성자는 “웨스트젯이 좌석 크기를 바꿨는데, 기본요금으로 예약한 항공편의 다리 공간이 이 정도 밖에 안된다”며 불만을 제기했다.

지난해 9월 웨스트젯은 보잉 737 항공기 43대의 좌석 간 공간을 줄여 좌석 한 줄을 더 추가했으며, 이로 인해 승객들이 다리를 뻗을 수 있는 공간은 크게 줄어들게 됐다.

뉴욕포스트에 따르면, 쏟아지는 항의에도 웨스트젯 경영진은 이같은 결정이 모든 예산대의 고객을 만족시키기 위한 것이라고 주장했다.

웨스트젯의 부사장 사만다 테일러는 정책 발표 당시 “모든 예산대의 고객에게 따뜻한 서비스를 제공할 수 있도록 세심하게 설계되었다”고 밝혔다.