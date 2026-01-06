[헤럴드경제=문영규 기자] 한류 열기에 편승해 한국 기업을 가장하고 있는 중국 생활용품 유통업체 ‘MUMUSO(무무소)’가 아랍에미리트 두바이, 아부다비 등 중동 주요 도시에서 간판에 ‘KR’을 사용하고 있는 것으로 드러났다.

서경덕 성신여대 교수는 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 “최근 두바이, 아부다비 등에 거주 중인 한국인들이 제보를 해 줘서 알게됐다”며 “무무소가 영업점 간판에 버젓이 KOREA의 약자인 KR을 사용해 논란이 되고 있다”는 글을 올렸다.

서경덕 교수는 “무무소는 한국 기업인 양 행세하면서 한류 열기에 편승해 빠르게 사세를 확장 중”이라고 지적하며 “‘한국’이라는 브랜드 가치가 세계적으로 치솟다 보니 간판 주변에는 아예 대놓고 ‘KOREA’를 적어놨다”고 전했다.

무무소는 과거에도 한국 기업인 것처럼 오인하게 하는 마케팅으로 논란을 빚었고 지난 2019년엔 이런 문제가 제기되며 국내외 누리꾼들의 비판이 이어지자 한동안 ‘KR’ 표기를 제거하기도 했다.

서 교수는 “최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌), 블랙핑크 로제의 ‘아파트’ 등 한국 관련 콘텐츠가 전 세계를 강타하다 보니 다시금 ‘KR’을 사용하는 것으로 보인다”고 판단했다.

그는 세계적 관광 도시인 두바이에서 이같은 상황을 모르는 외국인들이 무무소 매장을 방문할 경우, 이곳을 한국 기업으로 오해할 가능성이 크다고 우려하기도 했다.

서 교수는 “중국 기업이 한국의 좋은 이미지를 이용해 한국 기업인 양 영업을 하는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “우리 정부 부처도 이 사안에 대해 주시해, 한류를 악용한 중국 기업에 대해 조치를 취해야 할 것”이라고 강조했다.