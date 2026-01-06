“장관 후보자는커녕 공직자 자격 자체가 없어”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 사무처 노동조합은 6일 “이재명 정권에 의해 용도 폐기가 되어 앞으로 어떠한 공적 활동도 할 수 없을 정도로 더 민망한 상황이 벌어지기 전에 이혜훈 전 의원(기획예산처 장관 후보자)은 자진 사퇴하라”고 했다.

국민의힘 사무처 노조는 이날 논평에서 “‘1일 10 이혜훈’이라는 말까지 나올 정도로 ▷보좌진과 지방의원에 대한 초갑질 언행 의혹 ▷부동산 투기 의혹 ▷특혜 인턴 엄마 찬스 의혹 등 다종다양한 의혹에 휩싸인 이 전 의원에 대해서는 더 이상의 논평조차 아까울 정도”라며 이같이 밝혔다.

사무처 노조는 “초갑질, 부동산 투기, 부모 찬스 삼종 세트는 좌파 정권의 DNA와 동일하기에, 이재명 정권이 이 전 의원을 선택한 것은 어쩌면 당연했을지도 모른다”며 “국민은 지금까지 나온 의혹만으로도 이 전 의원에 대해 기획예산처 장관 후보자는커녕 공직자 자격 자체가 없다고 생각할 것”이라고 지적했다.

또 “심지어 시중에는 이 전 의원에 대해 물가 폭등, 환율 폭등, 부동산 폭등 같은 최악의 민생 파탄과 함께 ‘김병기-강선우 비리 파동’ 등과 관련해서 이재명 정권과 민주당이 맞아야 할 ‘국민과 언론의 매’를 대신 맞고 있는 ‘면피용 정치 샌드백’이 된 것 아니냐는 말까지 나온다”고 했다.

그러면서 “‘면피용 정치 샌드백’은 상황이 불리해지면 결국 용도 폐기될 것이 확실하다”고 강조했다.