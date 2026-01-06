[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 12월 31일 마감한 2026학년도 정시모집 원서접수 결과, 총 186명 모집에 699명이 지원해 평균 경쟁률 3.76대 1을 기록했다. 이는 전년도 정시모집 경쟁률 1.59대 1에 비해 크게 상승한 수치다.

이번 정시모집은 학과별 모집을 실시한 보건계열과 계열별 통합모집으로 선발한 일반학과로 구분해 진행됐다.

학과별로 모집한 주요 보건계열 학과의 경쟁률은 ▷물리치료학과 11.00대 1, ▷간호학과 6.38대 1, ▷치위생학과 5.20대 1로 나타나 수험생들의 높은 관심을 반영했다.

계열별 통합모집 경쟁률은 ▷보건계열(응급구조학·외식조리베이커리학·식품영양학) 2.60대 1 ▷공학계열(건축학부·토목환경공학·기계자동차학·전기공학·로봇드론학·컴퓨터공학) 2.15대 1 ▷예술계열(패션디자인학·만화애니메이션학·시각디자인학·미디어영상공연학·뷰티미용학) 3.31대 1 ▷체육계열(스포츠레저학·축구학·태권도경호학·e스포츠산업학) 2.11대 1 ▷사범계열(유아교육학) 1.50대 1로 집계됐다.

또한 ▷사회계열(사회복지학·상담심리학·경찰행정학·소방행정학·미디어커뮤니케이션학)은 4.67대 1 ▷경영계열(경영학부·관광경영학·호텔컨벤션학·항공서비스학)은 3.33대 1의 경쟁률을 기록했다.

성인학습자를 선발하는 드림라이프학부는 5.00대 1의 경쟁률을 보였다.

한편, 호남대학교는 1월 16일(금) 정시모집 합격자를 대학 홈페이지를 통해 발표할 예정이며, 합격자 등록 결과에 따른 충원 합격자 발표 및 등록은 2월 6일부터 2월 13일까지 진행된다.