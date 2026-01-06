[헤럴드경제=최원혁 기자] 지난해 여름 경기 안산시 물축제에서 발생한 ‘고압 워터건 부상 사고’와 관련해 경찰이 축제 주최측과 행사업체 관계자들을 검찰에 넘겼다.

6일 안산단원경찰서에 따르면 경찰은 최근 업무상과실치상 혐의로 물축제 용역업체 관계자 2명과 안산문화재단 직원 2명 등 4명을 기소 의견으로 수원지검 안산지청에 송치했다.

사고는 지난해 8월15일 안산문화재단이 안산문화광장과 광덕대로 일원에서 개최한 ‘안산서머페스타 2025 물축제 여르미오’ 행사장 무대에서 발생했다.

노래 공연을 하던 대학생 A씨가 동료(B씨)가 쏜 고압 워터건 물줄기에 얼굴과 손등을 맞아 피부가 찢어지는 등 중상을 입었다.

문제의 워터건은 공연 도중 무대 위에 올려졌고 B씨가 이 워터건으로 관객 쪽을 향해 물을 쏘면서 움직이다가 사고가 났다.

피해 학생의 가족들은 “시와 재단 누구도 책임지려고 하지 않는다”며 “어떻게 사고가 났고 누구에게 책임이 있는지 경찰 수사를 통해 밝히겠다”고 사고 관련자들을 고소했다.

이들은 고소장에서 “문제의 워터건은 정상적인 업체에서는 무대공연에 사용하지 않는다”며 “공연자들은 워터건을 공연 전에 본 적도 없고 사용법조차 들은 적이 없다”고 행사 관계자들의 안전관리 미흡을 지적했다.

경찰은 장비의 적합성과 안전 시스템 작동 여부를 수사한 끝에 행사 업체와 주최 측인 안산문화재단에 혐의가 있다고 판단했다. 경찰 관계자는 “사전 협의 없는 기기 교체와 안전교육 미비 등 안전조치 의무를 다하지 않은 점이 인정된다”고 밝혔다.

반면 워터건을 쏜 동료 B씨의 경우 현장에서 갑자기 기기가 교체된 점 등 위험성을 예견하기 어려웠던 점이, 안산시 공무원은 행사 주최에 직접 관여하지 않은 점이 고려돼 각각 불기소 처분됐다.