전년 목표比 10.5% 증가 수준 매출 목표는 4조3500억원 제시 신·증설 생산거점 조기 전력화 추진 美서 올해 첫 변압기 수주…986억원 규모

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대일렉트릭이 글로벌 전력 인프라 수요 확대에 발맞춰 2026년 수주 목표를 전년 대비 10.5% 상향된 42억2200만달러로 설정했다.

인공지능(AI) 데이터센터 확산과 친환경 에너지 전환 가속화에 대응해 생산 거점의 조기 전력화에 나서고, 시장 확대와 사업 다변화도 서두른다는 전략이다.

HD현대일렉트릭은 6일 공시를 통해 2026년 매출 목표 또한 전년 대비 11.8% 증가한 4조3500억원으로 제시했다.

회사 측은 글로벌 전력 인프라 확충이 가속화되면서 전력기기 수요가 꾸준히 증가하고, 전 사업 영역에 걸쳐 사업 기회도 늘어날 것으로 봤다.

목표 달성을 위해 현재 대규모 신·증설 중인 생산 거점의 조기 전력화를 추진한다는 계획이다. 울산·미국 변압기 공장 증설을 적기에 완료하고, 생산성 향상을 위한 공법 고도화와 숙련 기술 인력의 사전 양성, 안정적인 공급망 확보도 병행한다. 상반기 본격 가동 예정인 청주 배전캠퍼스 내 자동화 시스템의 조기 안정화와 고도화를 추진할 방침이다.

미래 성장동력 확보와 안정적인 포트폴리오 구축을 위해 시장 확장 및 사업 다변화도 강화한다. 배전 분야 신제품 라인업 확보 및 현지 전략적 파트너십 확대를 통해 국내외 판매 채널을 다변화한다. 회전기 부문은 선박용 축발전기와 대용량 드라이브(VFD)의 패키지 및 10메가와트(MW)급 대형 전동기 시장으로 사업을 확장해 나갈 계획이다.

한편, HD현대일렉트릭은 이날 미국 내 최대 송전망 운영 전력 회사와 765킬로볼트(kV) 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 수주 금액은 986억원이며, 제품은 2028년까지 최종 인도할 예정이다. 지난해 9월 미국 텍사스 최대 전력 회사와 2778억원 규모의 765kV 초고압 변압기 및 리액터 공급 계약을 체결한 데 연이어 765kV 송전망 프로젝트를 수주했다.

765kV 초고압 변압기는 미국 내 최대 전압 사양으로, 고난도 설계 및 제작 역량과 엄격한 품질 관리 체계가 수주 경쟁력의 핵심으로 꼽힌다. 특히 이번 계약은 미국 내에서도 제한된 소수의 유틸리티 기업이 운영하는 초고압 ‘기간(backbone)’ 송전망 프로젝트에 참여한 사례로, 향후 관련 프로젝트 추가 수주를 위한 중요한 교두보를 확보했다는 평가다.