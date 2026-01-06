7일 신협중앙회장 선거 앞둬 건전성 악화 속 ‘중앙회 지원’ 차기 회장 PF 관리능력 주목

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협중앙회장 선거가 7일 치러지는 가운데, 5명의 후보들은 자산 건전성 악화와 경영 위기를 돌파하기 위한 청사진을 주요 공약으로 내세웠다. 후보들은 공통적으로 단위 조합의 부담을 덜어주기 위해 중앙회비를 폐지하거나 감면하고, 조합의 수익 실현 방안을 마련하겠다는 약속을 내걸었다.

특히 이번 선거는 부동산 경기 침체로 신협의 부실 위기감이 고조된 상황에서 치러져, 차기 회장의 최대 과제는 실질적인 경영 개선책과 수익성 확보가 꼽힌다. 연체율 중 가장 큰 부분을 차지하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대해선 금융감독원이 정리 목표를 따로 세우도록 하고, 실현 여부를 월간 단위로 체크하는 만큼 꾸준한 위험관리 능력도 중요할 것으로 보인다. 지난해 8.36%로 치솟은 연체율은 올 초 들어 4%대로 낮아진 상태다.

금융당국도 재차 상호금융 중앙회와 조합의 리스크 관리 책임과 내부통제 체계 보완을 강조하고 있다. 지난달 23일 열린 상호금융정책협의회에서 권대영 금융위원회 부위원장은 “상호금융권이 부동산·담보 중심에서 벗어나 실제 지역·서민경제에 도움이 되는 금융기관으로 거듭나고 지배구조 혁신과 내부통제 내실화로 ‘국민이 신뢰하는 금융기관’으로 변화해야 한다”고 강조했다.

6일 금융권에 따르면 제34대 신협중앙회 회장 선거에는 기호순으로 송재용, 고영철, 박종식, 양준모, 윤의수 후보 등 총 5명이 출마했다.

송재용 후보(남청주신협 상임이사장·신협중앙회 대의원)는 현장 지원 강화를 전면에 내세웠다. 자산 500억원 이하 소형조합부터 중앙회비를 즉시 면제하고, 이를 점진적으로 폐지해 조합의 경영 부담을 덜 예정이다. 부실채권 관리를 위해 KCU NPL사를 자산관리회사로 전환하고 관리수수료를 인하하는 대안도 포함됐다.

고영철 후보(신협중앙회 이사·광주문화신협 이사장)는 재무 정상화와 디지털 전환을 핵심 과제로 꼽았다. 자본잠식 조합을 위한 운용자금 집중 지원과 신규 대손충당금 발생 시 ‘(가칭)매칭 충당금 펀드’ 조성을 통해 재무구조를 개선하겠다는 방침이다. 신협 인터넷전문은행인 ‘(가칭)CU뱅크’ 설립을 통한 미래 성장동력 마련과 우량 대출 알선을 위한 농·소협조합과 중앙회 간 파이프라인 구축을 약속했다.

박종식 후보(신협중앙회 이사·삼익신협 이사장)는 위기관리 능력 강화와 법적 규제 완화에 방점을 찍었다. 박 후보는 중앙회 차원의 선제적·체계적 위기관리 시스템을 구축하고, 타 상호금융기관과의 역차별 해소를 위한 신협법 개정 및 ‘동일업무 동일규제’ 원칙 확립을 주요 실천 방향으로 제시했다.

양준모 후보(신협중앙회 이사·공주중앙신협 이사장)는 중앙회와 조합이 공동 출자하고 수익의 100%를 조합에 환원하는 ‘협동형 AI 디지털 신협은행’을 추진해 수익화에 나서겠다는 구상이다. 또한 연계 대출 규모를 11조원까지 확대해 수익을 높일 방침이다.

윤의수 후보(전 신협중앙회 대외협력이사)는 부실채권 사후정산 위험을 중앙회가 분담하고, 신협자산관리회사의 지원을 통해 중단된 PF 사업장을 정상화하겠다고 밝혔다. ‘출자금 보호기금’ 조성으로 환급을 보장하고, 연간 300억원 규모의 중앙회비를 전면 면제해 소형 조합을 지원하겠다고 밝혔다. 동일인 대출 한도와 비조합원 대출 한도를 상향해 조합의 수익 기반을 넓히겠다고 공약했다.