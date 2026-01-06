작년 한 해 수익률 118%…지수 대비 11.9%p 초과 수익 글로벌 휴머노이드 상용화 기대…CES서도 AI·로봇 핵심 화두

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 한국 로봇주에 집중 투자하는 ‘KODEX 로봇액티브’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 5273억원을 기록했다고 6일 밝혔다.

이 ETF는 작년 한 해 동안 117.6% 수익률을 기록하며 국내 상장한 로봇 ETF 중 가장 좋은 성과를 달성했다. 특히, 액티브 ETF로서 실제 기초지수 대비 11.9%포인트 높은 초과 성과를 달성했다. 이는 코스피지수와 비교해도 42.0%포인트 높은 수익률이다. 지난 1년간 개인 순매수는 1122억원 규모에 달한다.

KODEX 로봇액티브에 많은 자금이 유입된 데는 국내외 다양한 성장 모멘텀이 작용했다. 현대차그룹이 2030년까지 약 50조원 규모의 피지컬 인공지능(AI)과 로보틱스 등 미래 신사업 투자를 발표하고, 미국 정부의 로봇 산업 육성을 위한 행정명령 발표 가능성 등이 국내 로봇주들의 주가 상승을 견인하고 있다.

시장의 새로운 관심은 ‘CES 2026’다. 올해도 AI와 로봇이 핵심 화두로 떠오르는 가운데 LG전자가 이번 CES에서 첫 휴머노이드 로봇인 ‘클로이드’를 선보일 것을 공식화했다. 그 외 다수의 한국 기업이 AI와 휴머노이드 로봇 기술을 선보이며 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것이란 전망이다.

KODEX 로봇액티브는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 두산로보틱스 등 로봇 핵심 종목과 로봇 산업 투자에 적극적인 삼성전자, NAVER, 카카오, LG전자 등 주요 대기업을 높은 비중으로 담았다. 삼성자산운용은 로봇 산업 자체가 성장 초기 산업인 만큼 신규 종목 편입이 빠르고 주가 변동성에 따른 과열 구간에서 대형주 비중을 높이는 액티브 ETF가 좋은 투자법이라고 설명했다.

정재욱 삼성자산운용 ETF운용3팀장는 “로봇 산업은 오랜 기간 축적된 로봇 기술과 AI의 발전이 결합하면서 시너지를 일으켜 장기 성장성이 매우 높은 분야로 앞으로 10년을 바꿀 핵심 산업”라며 “단기 테마가 아닌 장기 성장 관점에서 접근해야 한다”고 말했다.