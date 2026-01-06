월 6만2000원 초과시 교통비 환급

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 새해를 맞아 케이뱅크 ONE 체크카드에 무제한 대중교통 정액패스 ‘모두의 카드’가 적용된다고 6일 밝혔다.

ONE 체크카드에 적용되는 ‘모두의 카드’는 정부가 새해에 새로 도입한 무제한 대중교통 정액 패스다. 기존 K-패스는 월간 할인 횟수가 60회까지만 정해져 있었지만, ‘모두의 카드’는 환급 기준금액을 초과하는 교통비를 모두 환급해 주는 방식이다. 예를 들어 수도권 대중교통 일반형(1회당 총 이용요금 3000원 미만)의 경우, 월 6만2000원을 초과하는 교통비를 모두 환급받을 수 있다.

아울러 신분당선이나 GTX와 같이 기후동행카드가 적용되지 않던 대중교통도 환급 대상이며, 수도권뿐 아니라 전국의 모든 지역에서 이용 가능한 것도 장점이다. ‘모두의 카드’는 ONE 체크카드로 기존 K-패스를 이용하는 모든 고객에게 자동 적용된다.

‘모두 다 캐시백’, ‘여기서 더 캐시백’, ‘369 캐시백’ 등 실적 조건과 연회비 없는 기본 캐시백 3종과 최대 2%까지 추가 가능한 ‘VIP 캐시백’ 혜택도 새해에 계속 이어진다.

‘모두다 캐시백’은 어디서나 최대 1.1% 캐시백을 받을 수 있으며, ‘여기서 더 캐시백’은 편의점·카페·배달·OTT·영화·통신 영역에서 결제할 때마다 5% 캐시백을 제공한다. ‘369 캐시백’을 선택하면 1만원 이상 결제 횟수가 3의 배수가 될 때마다 1000원을 돌려받는다.

지난 하반기에 추가한 ‘VIP 캐시백’은 ONE 체크카드를 주 카드로 사용하는 고객을 위한 프로모션이다. 전월 실적을 50만원 이상 달성하면 오프라인 가맹점 및 쿠팡에서 최대 2% 추가 캐시백을 받을 기회를 제공한다.

실제 ONE 체크카드 고객이 VIP 캐시백으로 돌려받은 돈은 지난 하반기동안 매월 평균 1만1000원 이상이었으며, VIP캐시백을 포함한 가장 많은 전체 캐시백을 수령한 고객은 12월 한달 간 약 65만원을 수령한 것으로 나타났다.

케이뱅크 관계자는 “지난 한해 최고 인기 체크카드로 선정되는 등 고객이 보내주신 성원과 만족에 감사드린다” 며 “새해에도 실질적인 혜택과 다채로운 금융생활 경험을 제공하기 위해 노력할 것” 이라고 말했다.

한편 ONE 체크카드는 출시 1년도 안 돼 발급 100만장을 돌파하며, 카드상품 전문 비교 플랫폼 ‘카드고릴라’가 지난 12월 31일 발표한 2025년 전체 인기 체크카드에서 1위를 차지했다.