한국타이어 데이터 활용해 불량률 예측 KAIST·POSTECH·UNIST 등 학부생 참여

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 한국과학기술원(KAIST), 울산과학기술원(UNIST), 포항공과대학교(POSTECH)이 주최한 ‘인공지능(AI)&데이터사이언스 경진대회’에 공식 후원사로 참여해, 대회를 마무리했다고 6일 밝혔다.

이번 경진대회는 국내 대학 학부생을 대상으로 진행됐으며, 한국앤컴퍼니그룹은 공식 후원사로 참여했다. 참가 팀은 산업공학 전공 학생이 팀 리더를 맡아 2인 이상 4인 이하로 구성했으며, 타 전공 학생 참여와 대학 간 연합팀 구성을 허용해 다학제적 협업 역량을 함께 평가했다.

이번 대회에는 약 280명의 학생이 지원했으며, 지난해 12월 19일 예선을 통해 선발된 총 7개 팀이 본선에 진출해 발표 평가에 참여했다.

본선 과제는 한국앤컴퍼니그룹의 계열사인 한국타이어앤테크놀로지가 제공한 실제 산업 데이터를 기반으로 출제됐다. 참가자들은 유한요소법(FEM) 기반 시뮬레이션 결과와 설계 데이터를 활용해 타이어 불량률을 예측하고, 비용을 고려한 시험 생산 의사결정 모델을 제시했다.

심사에는 이종석·송환준 KAIST 교수, 신민석·모상우 POSTECH 교수, 이용재·나형석 UNIST 교수 등 6명과 한국타이어 현업 전문가 1명이 참여했다. 심사위원단은 문제 정의의 적절성, 모델링 완성도, 산업적 해석과 의사결정의 타당성 등을 종합적으로 평가했다.

지난 5일 진행된 본선 발표 평가 및 시상식에서 대상(한국타이어앤테크놀로지상)은 RPM팀이 수상해 상금 300만원을 받았다. RPM팀은 실제 산업 데이터를 기반으로 문제 해결을 위한 참신한 아이디어와 고도화된 AI 예측 모델을 구현했으며, 이를 논리적이고 설득력 있게 전달해 높은 평가를 받았다.

이외 ▷금상(루닛상)은 연두색타이어팀(상금 200만원) ▷은상(타이로스코프상)은 Zeta팀(상금 100만원) ▷동상(퍼즐데이터상)은 IE코닉팀과 FEM-tal팀(각 상금 50만원)이 각각 선정됐다.

이번 경진대회는 한국앤컴퍼니그룹이 조현범 회장 주도로 추진 중인 ‘전사 AI 혁신(AX)’ 전략의 일환으로, KAIST와 함께 운영 중인 ‘AI 미래혁신센터’ 산학협력 프로그램 가운데 하나로 진행됐다.

한국앤컴퍼니그룹은 2019년부터 KAIST와 파트너십을 이어오며 ▷생산 스케줄링 및 공정 최적화 ▷타이어 성능 예측 ▷AI 기반 수요예측 등 그룹 및 계열사 사업과 연관된 AI 프로젝트를 수행해 왔다. 또한, 현업 직원과 대학원생이 함께 참여하는 산학 경진대회와 단기 파견 프로그램을 운영하며 실무 경험 공유와 AI 리터러시 강화를 지원하고 있다.

그룹은 이번 대회를 통해 대학생들이 실제 산업 데이터를 다뤄볼 기회를 제공하고, 실무 역량을 갖춘 미래 디지털 인재를 발굴한다는 계획이다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “학생들이 단순한 데이터 분석을 넘어 실무 현장에서 발생할 수 있는 복합적인 문제에 대해 실용적인 해결 방안을 제시하는 모습이 인상적이었다”며 “앞으로도 데이터 기반 문제 해결 역량을 갖춘 인재들과 소통할 기회를 지속해서 마련하겠다”고 말했다.