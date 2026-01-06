출입국 소요시간 모니터링에서 전체 3위

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공은 인천국제공항공사가 주관하는 ‘출입국 소요 시간 서비스 모니터링 조사’에서 대기시간을 포함한 탑승수속(체크인) 소요 시간이 국적 항공사 중 가장 짧았다고 6일 밝혔다.

이번 조사는 인천국제공항공사가 2025년 5월부터 10월까지 세 차례에 걸쳐 인천공항에 취항 중인 83개 항공사를 대상으로 한 전수조사로, 탑승수속 과정 전반에 소요된 시간을 기준으로 서비스 속도를 분석했다.

조사 결과 이스타항공은 출국 시 대기시간을 포함한 탑승수속(체크인) 소요 시간이 10분 8초를 기록하며, 국적 항공사 중 1위를 차지했다. 또한, 전체 83개 항공사 가운데서는 네덜란드와 중국 항공사에 이어 3위를 기록했다.

이는 인천국제공항공사의 서비스 목표 시간(25분)을 국적 항공사 중 유일하게 100% 달성한 실적이다.

이스타항공은 앞으로도 유인 카운터 수 확대, 카운터 위치 이전 등 공항 현장 운영 전반을 지속적으로 개선함으로써 고객 대기시간을 더욱 최소화하고 서비스 품질 향상에 힘쓸 계획이다.

이스타항공 관계자는 “공항에서의 대기시간은 고객 만족도를 좌우하는 핵심 요소”라며 “앞으로도 ‘이지 플라이트(Easy Flight)’이라는 브랜드 슬로건에 맞춰, 고객분들께 빠르고 편리한 이동 경험을 제공할 수 있도록 지속 노력하겠다”고 말했다.