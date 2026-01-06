[헤럴드경제=박종일 선임기자]서초구의회(의장 고선재)가 국민권익위원회 주관 ‘2025년도 공공기관 종합청렴도 평가’에서 서울시 25개 자치구 의회 중 가장 높은 등급인 2등급을 기록하며 서울 내 최상위 수준의 청렴도를 입증했다.

평가 결과에 따르면 서초구의회는 종합 점수 80.0점을 기록하며 전국 기초구의회 평균(72.5점)을 7.5점 상회했다.

특히 올해 서울시 25개 자치구 의회 중 1등급 기관이 한 곳도 없는 가운데, 서초구의회는 2년 연속 우수 등급(2등급)을 유지하며 가장 앞선 성적을 거뒀다.

이번 성과는 단기간에 이뤄낸 비약적인 성장이 뒷받침되었다. 서초구의회는 지난해 종합 점수 73.5점에서 올해 80.0점으로 1년 만에 6.5점을 끌어올리며 확연한 개선세를 보였다.

특히 기관의 자구 노력을 평가하는 ‘청렴노력도’ 부문은 전년(79.5점) 대비 13.9점이 상승한 93.4점을 기록했다. 이는 기초구의회 평균(83.5점)보다 약 10점 높은 수치로, 서초구의회가 투명한 조직 문화를 만들기 위해 행정 시스템을 근본적으로 개선해 온 결과로 분석된다.

세부적으로는 이해충돌 방지 등 핵심 지표 100점 만점 기록 세부 항목 중 ▲반부패 추진계획 수립 ▲부패 유발요인 정비 ▲이해충돌 방지제도 이행력 제고 등 시스템 구축과 관련된 핵심 지표에서 100점 만점을 획득했다. 또한 예산 집행의 적정성(75.3점)과 조직 운영의 공정성(68.6점) 등 의회 운영 전반에서 전국 평균을 웃도는 신뢰도를 나타냈다.

고선재 의장은 “서울 자치구 중 최고 성적을 거둔 것은 구민의 신뢰를 얻기 위해 의원들과 직원들이 묵묵히 소임을 다한 결과”라며 “앞으로도 구축된 청렴 시스템을 내실 있게 운영하여 구민이 체감할 수 있는 투명한 의정 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.