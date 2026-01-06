고품질 훈연참치추출물 80%…누적 750만병 판매

[헤럴드경제=박연수 기자] 동원F&B는 ‘동원참치액(사진)’이 6일 서울시 중구 신라호텔에서 열린 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 참치액 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

한국소비자포럼이 주관하는 ‘대한민국 퍼스트브랜드 대상’은 소비자가 기대되는 브랜드를 선정해 시상하는 어워즈다. 올해 24주년을 맞았다.

동원참치액은 참치캔 시장 점유율 1위를 기록 중인 동원F&B의 참치 가공 역량을 기반으로 만든 액상 조미료다. 남태평양 등 청정해역에서 잡은 신선한 참치를 자숙한 후, 5시간 이상 끓여 낸 참치 엑기스를 담았다. 훈연참치추출물 함량은 80% 이상이다.

‘동원참치액 진’은 국물 요리는 물론 조림, 찜, 볶음 요리 등에 활용할 수 있다. ‘동원참치액 순’은 참치액의 훈연 향을 줄이고 멸치 숙성액을 넣어 시원하고 깔끔하다. ‘동원참치액 프리미엄’은 고급 참치 어종인 황다랑어 추출물을 비롯해 훈영참치추출물 함량이 85%에 달한다.

한편 동원참치액은 2024년 한 해에만 매출이 50% 이상 증가하며 빠르게 성장했다. 2025년까지 누적 판매량은 약 750만병에 달한다.

동원F&B 관계자는 “앞으로도 지속적인 연구개발과 마케팅 활동을 통해 참치액 시장을 선도하는 대표 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.