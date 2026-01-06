‘자기주도학습·진로·학업 동기·고교생활 전략’ 연계한 3단계 공교육 프로그램 EBS 강사진 참여... 겨울방학 집중 운영으로 고교 진학 초기 대응 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서대문구(구청장 이성헌)가 고교학점제 전면 시행과 대입 환경 변화에 대비해 예비 고교 1학년생과 학부모를 위한 공교육 기반의 집중형 진로·진학 프로그램을 운영한다.

학생의 선택과 책임이 강조되는 고교학점제 환경에서 고교 진학 초기 단계부터 체계적인 준비를 돕기 위해서다.

구는 겨울방학 기간인 이달 12일부터 17일까지를 ‘대입 성공을 위한 고교생활 완전 정복 주간’으로 정했다.

이를 활용해 예비 고1 학생들은 고교 입학 전 갖춰야 할 핵심 역량을 ‘자기주도 학습 역량 강화 - 진학 동기 형성 - 고교학점제 기반 고교생활 전략 설계’로 이어지는 3단계 프로그램을 통해 함양할 수 있다.

영어·수학 자기주도학습 캠프(1/12)와 우수 대학 캠퍼스 투어(1/14∼1/16), 고교학점제 설명회(17일)가 순차적으로 운영된다.

‘자기주도학습 캠프’에는 EBS의 정승익 영어 강사와 정종영 수학 강사가 참여해 고교 학습 구조 이해, 학습 계획 수립, 자기주도 학습 루틴 구축 등 고등학교식 학습에 필요한 내용을 집중 강의한다.

‘캠퍼스 투어’는 연세대(14일), 성균관대(15일), 이화여대(16일)에서 진행된다. 학생과 학부모가 대학 교육 환경을 직접 체험하며 진로·진학 목표를 구체화하고 고교생활을 장기적으로 설계할 수 있도록 돕는다.

고교생활 초기 전략 수립에 실질적 도움을 제공할 ‘고교학점제 설명회’에는 EBS의 윤윤구 입시 강사가 나서 고교학점제에 따른 과목 선택 전략, 변화된 학생부 관리 방향, 예비 고1과 학부모가 반드시 준비해야 할 핵심 사항 등을 중점 강의한다.

서대문구 내 중학생과 학부모 누구나 무료로 참여할 수 있으며 희망자는 서대문 진로진학지원센터 홈페이지 공지사항을 통해 선착순 신청해야 한다.

이성헌 서대문구청장은 “이들 프로그램이 변화된 교육 환경 속에서 자신 있게 고교생활을 시작할 수 있게 하는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 자세한 내용은 서대문 진로진학지원센터로 문의하면 된다.