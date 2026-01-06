- 2개월간 도내 전 지역서 의용소방대 중심으로 활동 전개…취약시설 화재 예방 및 독거노인 돌봄 활동을 집중 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남소방본부는 겨울철 한파와 화재 위험 증가에 대비해 다음달 27일까지 두 달간 도내 전 지역에서 의용소방대 중심의 취약시설 화재 예방 및 독거노인 돌봄 활동을 집중 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 활동은 겨울철 난방기기 사용 증가와 한파로 인한 생활 안전사고 위험이 커지는 시기를 맞아 화재 취약계층을 보호하고 지역사회 안전 사각지대를 해소키 위함이다.

활동에는 도내 377개 의용소방대 총 8900여 명의 대원이 참여하며, 대원들은 2인 1조로 마을과 세대를 직접 방문해 화재 예방 점검 및 생활 안전 지원을 병행할 예정이다.

또 필요시에는 소방공무원이 현장에 동행해 안전성을 높인다.

주요 활동 내용은 ▷독거노인·장애인 등 취약계층 가구 방문 화재 예방 점검 ▷전기장판·히터·화목보일러 등 겨울철 화재 위험 요소 확인 ▷문어발식 콘센트, 전기시설 안전 점검 ▷주택용 소방시설 설치 지원 ▷한파·대설 시 국민 행동요령 안내 등이다.

이와 함께 의용소방대는 독거노인 돌봄 활동도 병행해 안부 확인, 생활 불편 사항 청취, 응급상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 지역 안전망 역할도 할 계획이다.

아울러 경로당과 취약 주거지역을 중심으로 한 화재 예방 순찰도 강화한다.

소방본부는 활동 결과를 종합·분석해 향후 겨울철 안전대책에 반영하는 등 계절별·지역별 특성을 고려한 맞춤형 예방 정책을 지속적으로 추진할 방침이다.

성호선 소방본부장은 “이번 활동은 단순한 점검을 넘어 지역민과 가장 가까운 곳에서 이뤄지는 생활 밀착형 안전 활동”이라며 “겨울철은 작은 부주의가 대형 사고로 이어질 수 있는 시기인 만큼 의용소방대를 중심으로 취약계층을 세심하게 살피고 도민 모두가 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 예방 활동에 최선을 다할 것”이라고 말했다.