접수 고객 중심 기능 전면 배치 개인고객 카드·간편결제 기능 추가

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 개인 고객의 택배서비스 이용 편의성을 높이기 위해 택배 접수 편의성을 강화하고 신용카드와 간편결제 기능을 추가하는 등 오네(O-NE) 애플리케이션(앱)을 새롭게 단장했다고 6일 밝혔다.

기존 오네 앱은 택배를 받는 고객을 위한 배송 조회 기능이 중심이었으나, 이번 개편을 통해 ▷택배 기사가 집 앞까지 찾아오는 택배 방문 접수 ▷고객 근거리에 있는 무인 보관함 위치 조회와 예약 안내 등 ‘접수 고객 중심’ 기능이 메인 페이지에 전면 배치됐다. 이와 함께 배송조회 역시 메인 페이지에서 한눈에 볼 수 있도록 사용자 환경(UI)을 직관적으로 개선했다.

배송비 결제도 한층 편리해졌다. 신용카드와 네이버·카카오·토스페이를 활용한 간편결제 기능을 앱뿐만 아니라 홈페이지에도 추가해 기존 배송 기사에게 직접 현금으로 지급하거나 계좌이체를 해야만 했던 불편을 해소했다.

CJ대한통운은 그간 택배 거래의 대부분을 차지했던 이커머스(B2C) 시장의 성장세가 둔화하는 가운데, 개인택배 서비스 강화를 강화해 개인택배 시장을 새로운 돌파구로 삼겠다는 구상이다.

개인 간 택배 거래 규모는 고물가와 경기 불황의 장기화, 지속가능한 소비에 대한 관심 증가로 인해 중고거래가 보편화되면서 함께 커지고 있다. 또 협소한 주차장 등으로 인해 소비자 접근 편의성이 낮았던 전통시장에서도 택배가 시장 활성화를 위한 대안으로 떠오르고 있다.

이에 따라 CJ대한통운은 지난해 9월 당근마켓과 손잡고 중고거래 이용자를 위한 ‘바로구매’ 배송 서비스를 선보인 데 이어, 최근에는 전국상인연합회와 함께 전통시장을 이용하는 소비자들이 구매한 상품을 각 가정으로 배송해 주는 서비스를 도입하기로 하는 등 개인택배 시장 공략에 적극적으로 나서고 있다.

윤재승 CJ대한통운 오네 본부장은 “전국 권역의 주 7일 배송 서비스를 비롯해 차별화된 배송 경쟁력을 기반으로 개인 고객들이 더욱 편리하게 택배를 이용할 수 있도록 서비스를 개선했다”며 “전통시장이나 농어촌 등 전국의 모든 고객이 편리한 생활 물류 인프라를 체험하고 이용할 수 있도록 서비스를 지속해서 고도화할 것”이라고 밝혔다.