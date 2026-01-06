소포장·고품질 전략 적중…편의점 판매량 전년比 53% ↑

[헤럴드경제=박연수 기자] SPC삼립은 ‘1개 포장 호빵(사진)’이 출시 50일 만에 200만봉 판매를 돌파했다고 6일 밝혔다.

‘1개 포장 호빵’은 낱개로 구성해 편의점에 선보인 제품이다. 스테디셀러 3종(단팥·야채·피자)과 식사용 김치만두호빵 등 4종이다.

1인 가구의 라이프스타일을 반영한 전략이 주효했다. 특히 SPC삼립의 특허기술 ‘호찜팩’으로 촉촉한 식감을 유지했다. 제품 인기에 힘입어 삼립호빵의 편의점 채널 판매량(낱개 기준)은 전년 동기 대비 약 53% 상승했다.

SPC삼립 관계자는 “삼립호빵은 변화하는 세대와 라이프스타일에 맞춰 끊임없이 진화 중”이라며 “앞으로도 소비자 트렌드를 반영한 제품 혁신을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 제품 출시와 함께 진행한 ‘호마이레시피’ 이벤트도 성황리에 마무리됐다. 13만명 이상의 고객이 방문한 이벤트에선 ‘모카번호빵’, ‘에그타르트 호빵’, ‘과일샌드 호빵’ 등 모디슈머(Modisumer) 레시피가 공유되며 화제를 모았다.