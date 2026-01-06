AI·모빌리티 등 유망 기술기업 발굴

[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 1월 26일 11시까지 ‘2026 관광플러스테크’에 참여할 기업을 모집한다.

관광플러스테크는 우수한 기술력을 보유한 중소기업이 관광분야로 사업을 확장하도록 돕는 관광사업화 지원 프로그램이다.

이번 공모에는 국가연구개발사업(R&D) 참여기업 중 자사의 핵심기술을 통해 관광산업 활성화에 기여하거나 새로운 유형의 관광시장을 창출하고자 하는 중소기업(법인사업자)이라면 참여할 수 있다.

국가연구개발사업(R&D)이란 중앙부처 법령에 근거하여 과학 기술 분야의 연구 개발 과제를 특정하여 연구개발비의 전부 또는 일부를 지원하는 것으로, 중소벤처기업부 팁스(TIPS)가 대표적인 예이다.

모집 분야는 ▷인공지능(AI) 활용(고객경험 혁신) ▷스마트모빌리티·항공·교통(이동성 및 접근성 제고) ▷핀테크(여행 편의성 및 결제 시스템 개선) ▷지속 가능한 관광(ESG 실천 및 지역 상생) 등 4개이며, 총 7개 기업을 선발할 예정이다.

선정된 기업에는 최대 2개년, 4억 원의 사업화 자금을 지원한다. 아울러 비즈니스모델 컨설팅, 대중견기업 오픈이노베이션 등 다양한 지원이 함께 제공된다.

관광공사는 오는 14일 오후 3시에 온라인설명회를 연다. 이번 설명회에서 관광플러스테크 사업 개요와 모집 분야, 선정 절차 등을 안내하며, 기존 참여기업의 사업 성과를 공유할 예정이다. 관광플러스테크 및 온라인 설명회 등과 관련한 자세한 내용은 한국관광 산업포털 ‘투어라즈(touraz.kr)’에서 확인할 수 있다.

문소연 관광기업육성팀장은 “관광플러스테크는 기술 역량을 보유한 기업이 관광산업으로 진입하고, 실제 사업화 성과로 이어질 수 있도록 지원하는 프로그램”이라며, “기술기업의 관광사업화를 통해 산업 간 융복합을 촉진하고, 관광산업 전반의 혁신과 경쟁력 강화에 이바지하고자 한다”고 밝혔다.