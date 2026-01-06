6개월 단위 운영으로 창업 초기 부담 완화, 점포 제공부터 교육·멘토링까지 한국 전통 공예·굿즈·K-푸드 등 다양한 창업 아이템 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 1월 5일 레드로드에서 청년이 실제 상권에서 가게를 운영하며 창업 경험을 쌓을 수 있도록 기획한 ‘청년상인 반년살이’ 5개소의 개점식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

‘청년상인 반년살이’는 국내외 관광객이 많이 찾는 레드로드 R5 일대에 창업 체험형 점포(7.5㎡ 규모)를 제공, 교육과 전문가 멘토링을 연계 지원해 청년 상인의 역량을 높이는 사업이다.

구는 이를 통해 청년들이 창업 초기 실패 부담을 덜고 창업의 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공, 지역 상권에는 새로운 활력을 더하고자 했다.

이 사업은 지난해 12월 공모를 통해 총 5개 팀이 최종 선정됐다. 이들은 ▲한국 전통 도자기·자개 공예품 ▲레드로드 캐릭터 굿즈 ▲한지 공예 소품 ▲사진 기반 디자인 굿즈 ▲외국인 관광객을 겨냥한 K-푸드 등 관광과 지역 특색을 살린 상품을 선보인다.

‘청년살이 반년살이’는 6개월 단위로 운영되며, 판매 품목은 한국적 특색을 담은 공예품과 기념품, 관광형 상품 및 체험 콘텐츠로 한정된다. 참여 청년은 주 6일(화요일~일요일), 오후 1~시시 점포를 필수 운영해야 하며, 점포 사용료는 월 22만 원(관리비 및 부가세 포함)이다.

구는 본 사업을 단기 운영에 그치지 않고 지속 추진, 향후 전통시장과 상점가로 진출할 수 있는 청년 창업 인재를 꾸준히 발굴·육성하는 마포형 청년 상권 정책으로 확장해 나갈 계획이다.

한국의 풍경을 직접 촬영한 사진을 디자인해 문구로 판매하는 ‘썸머룸’ 김소연 대표는 “이번 기회를 통해 레드로드를 찾는 국내외 관광객들에게 좋은 영향을 전할 수 있도록 최선을 다해 운영하겠다”고 포부를 밝혔다.

박강수 마포구청장은 “청년상인 반년살이는 단순한 가게가 아니라, 청년의 아이디어가 시장과 만나고 도전이 경험으로, 경험이 성장으로 이어지는 소중한 기회의 장”이라며 “오늘 문을 여는 청년상점 하나하나가 지역을 대표하는 브랜드로 성장하고, 또 다른 청년들에게 희망과 용기가 되길 바란다”고 말했다.