6개 수행기관 통해 모집·면접 마무리…역량활용사업 경쟁률 1대 2.6

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구가 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업을 2월부터 본격 추진한다.

올해 운영 규모는 총 3846명으로, 전년보다 468개 일자리를 늘려 13.8% 확대했다.

구는 일자리 숫자 확대에 그치지 않고, 안전과 지속 가능한 사회참여를 함께 챙기는 방향으로 사업을 고도화하겠다고 밝혔다.

동대문구(구청장 이필형)는 지난해 12월 4일부터 17일까지 참여 희망자를 대상으로 신청 접수와 면접을 진행했다. 사업은 동대문시니어클럽, (사)대한노인회 동대문구지회, 구립동백꽃노인종합복지관 등 6개 수행기관을 통해 운영된다.

구에 따르면 동대문구 노인일자리 사업은 최근 3년간 꾸준히 확대됐다. 연평균 성장률은 15.06%로, 3년 전과 비교해 1309명에게 추가 참여 기회가 제공됐다는 설명이다.

올해는 특히 ‘노인역량활용사업’에 지원이 몰렸다. 보건복지부 선발 기준에 따라 심사가 진행된 가운데 해당 유형의 경쟁률은 약 1대 2.6을 기록했다. 구는 어르신 선호가 높은 역량 활용 일자리를 추가로 확보해, 일할 의지와 역량을 갖춘 어르신들이 보다 넓게 참여할 수 있도록 사업 기반을 넓힐 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “2026년에는 단순한 일자리 제공을 넘어, 참여 어르신들의 안전을 더 촘촘히 확보하고 공동체사업장 조성 등 다양한 형태의 일자리를 지원하겠다”며 “어르신들이 활기찬 사회참여를 지속할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.