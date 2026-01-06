안전 분야 전문기업 참여해 중대재해 예방 민관 협력 기반 마련 중대재해 및 산업안전 예방 솔루션 무상 제공, 안전보건 현장 교육 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 기업의 산업안전 역량 강화를 위해 ‘중대재해 예방 솔루션 재능기부식’을 개최했다.

이번 행사는 중대재해처벌법 시행 이후 안전관리 체계 구축에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 마련됐다. 전문성을 갖춘 안전관리 솔루션 기업이 재능기부 방식으로 참여, 기업의 부담을 줄이면서 실질적인 예방 역량을 높이는 데 목적이 있다.

재능기부식에는 ㈜휴디스텍과 ㈜큐브더모먼트가 참여했다. 두 기업은 일정 기간 금천구 지역내 기업을 대상으로 중대재해 및 산업안전 예방 솔루션을 무상 제공, 안전보건 현장 교육과 컨설팅을 지원하기로 했다.

휴디스텍은 중대재해·산업안전 예방 솔루션 ‘AXENT PRO’를 최대 6개월간 무료로 제공한다. 또한 안전보건 현장 교육과 컨설팅을 지원하고, 제휴사를 통해 산업안전보건교육 등 5대 법정의무교육을 무상으로 제공할 계획이다. 지원 대상은 관내 중소기업 50곳이다.

큐브더모먼트는 산업안전 관리 솔루션 ‘아이 세이프티’를 최대 1년간 무상으로 제공한다. 이와 함께 안전보건 현장 교육과 컨설팅을 지원하며, 총 100개 기업을 대상으로 서비스를 제공할 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “중대재해 예방은 기업과 근로자의 안전을 지키기 위한 가장 기본적인 과제“라며 “이번 재능기부식이 일회성 행사에 그치지 않고, 안전한 산업현장을 만드는 민관 협력의 모범사례가 되기를 기대한다”고 전했다.