[헤럴드경제=김성훈 기자] 광주의 한 어린이집 교사가 4살 아이를 학대한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

6일 법조계에 따르면, 검찰은 아동학대 혐의로 광주 남구의 어린이집 교사였던 30대 A 씨를 지난달 재판에 넘겼다.

A 씨는 2024년 12월부터 석 달 동안 71차례에 걸쳐 4살 아이를 학대했다는 것이 아이 부모의 주장이다.

SBS가 공개한 CCTV 영상을 보면, A 씨는 아이의 입안에 음식물이 가득 차 있는데도 밥을 계속 먹이고, 빨리 삼키라는 듯 양 볼을 손으로 꾹꾹 누른다. 이에 아이가 음식물을 토해내자 토사물을 다시 입속으로 집어넣었다.

A 씨는 또 아이가 말을 듣지 않는다며 잡아당기고 밀치기도 했다.

사건 이후 아이는 정서적으로 불안하고, 낯선 여자 성인과 둘이서 머무는 것을 힘들어하고 있다. 잠을 자다가 잠꼬대 식으로 ‘안 먹는다’고 울면서 일어날 때도 있다고 한다.

해당 어린이집은 평소 잘 먹지 않은 아이를 신경 쓰다 보니 벌어진 일이며, 아동 학대는 아니라는 입장이다.

A 씨는 해당 사건 직후 계약 만료 형태로 어린이집을 그만둔 것으로 전해졌다.