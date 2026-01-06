2일 성동구 전 직원 대상 투명하고 공정한 행정을 다짐하는 청렴 시무식 개최

구청장 신년사, 신임 부구청장 취임 인사, 우수공무원 및 모범공무원 정부포상 수여 진행

정원오 성동구청장이 2일 시무식에서 인사말을 하고 있다.배경에는 ‘2026 병오년 성동가족 청렴시무식, 2026년 1월 2일 09시 30분, 성동구청 3층 대강당’이라고 적힌 현수막이 걸려있다.
정원오 성동구청장이 2일 시무식에서 인사말을 하고 있다.배경에는 ‘2026 병오년 성동가족 청렴시무식, 2026년 1월 2일 09시 30분, 성동구청 3층 대강당’이라고 적힌 현수막이 걸려있다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 2026 병오년 새해를 맞아 지난 1월 2일 청렴시무식을 개최하고 전 직원에게 한 해의 업무를 시작하는 기본 마음가짐으로서 ‘구민이 체감하는 청렴’을 당부했다.

올해 시무식에서는 구청장 신년사, 신임 부구청장 취임 인사와 더불어 2025년 하반기 우수공무원 및 모범공무원 정부포상 수여가 진행되어 더욱 뜻깊게 새해를 맞이하는 분위기였다.

특히 직원 대표가 공무원 헌장을 낭독하며 전 직원들이 다시금 청렴의 가치를 일깨울 수 있는 시간도 마련했다.

구는 지난해 국민권익위원회 주관 공공기관 종합청렴도 평가에서 4년 연속 우수 등급인 2등급을 달성, 2026년에도 ▲부패 사전 예방을 위한 부패리스크 관리 ▲자체감사 강화 및 익명신고 활성화를 통한 부패 사후관리 ▲청렴 감수성 향상을 위한 참여형 시책 추진을 통해 신뢰받는 구정을 더욱 공고히 할 계획이다.

정원오 성동구청장은 신년사에서 “대내외적으로 성동이 가장 살고 싶은 도시로 손꼽히게 된 것은 직원들의 헌신과 노력 덕분”이라고 지난 12년의 소회를 밝히며, 전 직원들에게 “앞으로도 청렴한 행정과 폭넓은 소통으로 구민의 평온한 일상을 지킬 수 있도록 책임과 역할을 다할 것”이라고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com