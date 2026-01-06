5일 충무아트센터 대극장에서‘2026년 신년인사회’ 개최...중구민 1200여 명과 오세훈 서울시장 등 주요 내빈 참석 김길성 중구청장, 중구 탄생 80주년 맞아 ‘준비된 변화, 더 큰 중구’를 향한 비전과 구정 방향 공유, 주거·돌봄·문화로 체감하는 변화 예고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 5일 오후 충무아트센터에서 25개 자치구 중 가장 먼저 ‘2026년 신년인사회’를 개최했다.

김길성 중구청장은 서울특별시 중구 출범 80주년을 맞아 1만 4000가구 주거공간 공급, 세계적인 문화·관광 도시로의 도약 등 미래 100년을 향한 비전을 제시했다.

행사장인 충무아트센터 대극장에는 중구민 1200여 명과 오세훈 서울시장, 배현진 국회의원(국민의힘 서울시당위원장), 박성준 지역구 국회의원, 김병민 서울시 정무부시장, 윤판오 중구의회 의장을 비롯한 내빈들이 참석해 새해의 시작을 함께 축하했다.

이날 오세훈 서울시장은 신년사에서 “작년 한 해, 중구를 가장 많이 방문했다 ”며 중구에 대한 각별한 애정을 표현하고 “중구가 ‘다시, 강북전성시대’의 중심지 역할을 해야 한다”고 밝혔다. 이어, 이순신 기념관 건립, 전통시장 아케이드 설치, 청구동 주차문제 해결 등을 위해서도 서울시가 함께 노력하겠다고 약속했다.

마이크를 이어받은 김길성 구청장은 신년사에서 구민과 함께 만들어 낸 그간의 결실을 돌아봤다. 남산고도제한 완화 이후 진행 중인 50여 개의 도심 정비 사업, 월평균 5만8000여 명이 찾는 일상의 쉼터 남산자락숲길, 2만3000여 명의 어르신께 지원되는 교통비, 1만여 명의 아이들을 위한 든든한 돌봄과 진로체험 등 ‘오래오래 살고 싶은 중구’로의 변화를 소개했다.

특히, 중구 출범 80주년을 맞아 미래 100년을 향하는 출발선에서 김 구청장은 새로운 비전 ‘준비된 변화, 더 큰 중구로’를 제시했다. 지난 3년 6개월간의 결실을 바탕으로 구민이 눈으로 직접 확인할 수 있는 중구의 미래를 만들어 가겠다는 각오를 밝혔다.

가장 먼저, 신당8구역을 시작으로 신당9·10구역, 중림동 398번지 일대 재개발 등을 통해 2035년까지 1만 4000 가구의 주거 공간을 공급한다. 남산자락숲길은 남산과 연결하고, 내편중구버스는 중구 골목골목을 누빈다. 어르신 교통비, 중구형 산후조리비, 중구 거주 중학생 진로체험카드 지원으로 삶의 든든한 버팀목 역할도 다한다. 100세 시대 건강 나이 5살 연장이라는 목표를 세우고 ‘언제나 튼튼센터’를 통해 주민의 건강을 챙긴다.

또, 이순신 장군 탄생지 중구의 ‘이순신 축제’, 가을밤 정동길 달빛 아래 ‘정동야행’, 울긋불긋 단풍 가득한 ‘남산자락숲길 페스타’, 빛의 도시에서 새해를 맞이하는 ‘명동스퀘어 카운트다운쇼’ 등 4대 축제 개최 등을 통해 글로벌 역사관광도시로 도약한다는 계획을 밝혔다.

김 구청장이 중구의 변화와 미래 비전을 제시할 때마다 주민들은 박수로 화답하며 뜨거운 호응과 기대를 보냈다.

이날 행사는 2025년도 자치회관 프로그램 발표회 우승팀인 황학동 ‘골드라인’, 뮤지컬 공연팀 ‘뮤니버스’, 초등학생으로 구성된 ‘주와나 어린이 합창단’의 공연으로 중구의 새로운 시작을 축하했다. 또, LED 미디어 퍼포먼스로 더 큰 중구로의 도약을 위한 주요 사업과 비전을 시각적으로 표현하는 공연으로 행사를 마쳤다.

김길성 구청장은 “막연한 기대가 아니라, 준비된 변화로 더 큰 중구를 만들어 가겠다”며 “중구민 여러분의 믿음을 힘 삼아, 붉은 말의 열정으로 중구의 미래를 위해 더욱 힘차게 뛰겠다”고 밝혔다.