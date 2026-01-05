“전략적 협력 동반자 관계, 되돌릴 수 없는 흐름” “국민과 직결된 분야에서 수평적 호혜 협력”

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 5일 시진핑 중국 국가주석을 만나 이번 정상회담을 두고 “한중관계의 전면 복원이라는 역사적 흐름이 더욱 견고해지는 결정적 계기가 되기를 바란다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 인민대회당 1층 동대청에서 시 주석을 만났다. 이 대통령은 “새해를 맞이해 우리 중국 인민 여러분, 모두의 행복과 건강을 기원한다. 아울러 한국과 중국의 공동 발전도 함께 기원한다”고 인사를 건넸다.

이어 이 대통령은 시 주석을 향해 “두 달 전 경주에서 만나고, 한중 관계의 미래에 대한 깊은 논의를 한 지가 이제 겨우 두 달인데, 오랫동안 못 만난 분들을 만난 것처럼 참으로 반갑다”고 친근함을 드러내기도 했다.

계속해서 이 대통령은 “경주에서의 정상회담의 여운이 가시기도 전에 주석님의 초청으로 이렇게 빠르게 중국을 국빈 방문하게 돼서 진심으로 뜻깊게 생각한다”면서 “주석님과 한국 국민 여러분의 이 따뜻한 환영에 대한민국 국민을 대표해 진심으로 감사하다는 말씀을 다시 한 번 드린다”고 했다.

이 대통령은 또한 “오늘(5일) 만남은 저와 주석님 모두에게 2026년 병오년의 시작을 알리는 첫 국빈 정상외교 일정”이라고 의미를 부여했다.

이어 이 대통령은 “이번 정상회담은 2026년을 한중 관계 전면 복원의 원년으로 만드는 중요한 계기가 될 것”이라며 “양국의 전략적 협력 동반자 관계를 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 발전시키기 위한 노력도 변함없이 이어질 것으로 믿는다”고 강조했다.

이 대통령은 거듭 한중 관계의 역사성과 향후 발전 가능성을 강조했다. 그는 “시 주석님께서도 잘 아시는 것처럼 한중 관계의 뿌리는 매우 깊다”면서 “지난 수천 년간 한중 양국은 이웃 국가로서 우호적인 관계를 맺어왔고, 국권이 피탈되었던 시기에는 국권 회복을 위해 서로 손을 잡고 함께 싸웠던 관계”라고 말했다.

이 대통령은 “한중 수교 이후에는 서로 떼려야 뗄 수 없는 호혜적 협력 관계를 발전시켜 왔다”면서 “이제 시대의 흐름과 변화에 발맞춰 주석님과 함께 한중 관계 발전의 새로운 국면을 열어가고 싶다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 이날 여러 차례 한중 신뢰 관계 회복의 중요성을 언급했다. 그는 “저와 주석님 간의 신뢰를 바탕으로 한중 관계의 정치적 기반과 우호 정서의 기반을 튼튼히 쌓겠다”면서 “특히 국민 실생활과 직결된 분야에서 수평적 호혜 협력을 이어가며 민생 문제 해결을 위한 노력을 더욱 강화할 것”이라고 했다.

한반도 비핵화 문제도 언급했다. 이 대통령은 “한반도 평화를 위해 실현 가능한 대안을 함께 모색하겠다”면서 “번영과 성장의 기본적 토대인 평화에 양국이 공동 기여할 수 있도록 해야겠다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 “오늘 이 자리가 경주에서 미쳐 다하지 못한 이야기를 함께 나누고 한중관계의 전면 복원이라는 역사적 흐름이 더욱 견고해지는 결정적 계기가 되기를 바란다”며 “다시 한 번 초청해 주셔서 감사하다”고 인사했다.

이 대통령과 시 주석은 이날 오후 4시 47분(현지시간)부터 6시 17분까지 약 1시간 30분 가량 정상회담 했다. 이어 15건의 양해각서(MOU) 서명식에 나섰고, 서명식은 6시 29분에 종료됐다.