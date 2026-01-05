[헤럴드경제=박병국 기자]서강석 송파구청장이 2일 청사 대강당에서 열린 2023년 시무식에 참석했다. 이번 시무식에는 공무원 500여명이 참석해 새해 목표와 사업 방향을 공유 했다.

서 구청장은 이외에도 이날 구청의 아침을 가장 일찍 여는 청사관리 근무자들과 오찬을 함께하며 소통의 시간을 가졌다. 구는 민선 8기 출범 이후 ‘구민을 주인으로 섬기는 행정’을 구정 목표로 삼았다.