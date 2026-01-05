2026 신협중앙회 신년사

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협중앙회는 올해 중점과제로 건전성 회복 지원과 제도 기반 정비를 제시했다.

5일 신협중앙회는 오전 대전 중앙회관에서 시무식을 개최했다. 이날 김윤식 신협중앙회장은 “지난 한 해 동안 건전성 회복에 역량을 집중한 결과 연체율을 4% 후반 대까지 낮췄다”면서 “특히 ‘KCU NPL대부’는 지난 한 해 4조원이 넘는 부실채권을 정리하며 조합의 자산 건전성 제고에 핵심적인 역할을 수행했다”고 강조했다.

이어 김 회장은 “중앙회는 조합의 수익 기반을 보강하기 위해 출자배당, 연계대출 등 다양한 방식의 지원도 병행했다”면서 “신협법 개정을 통해 상임감사 의무선임 기준 완화를 관철하는 등 제도 기반 정비에도 나섰다”고 밝혔다.

아울러 사회공헌 사업과 관련해 “지난해 3월 공식 개원한 신협 제주연수원이 인문·힐링 중심 프로그램을 운영하며 개원 첫해부터 월간 7000명 이상이 방문하는 등 두 번째 연수시설로 자리매김했다”면서 “신협사회공헌재단도 전통문화 보존과 국악 인재 양성 등 차별화된 활동을 이어가며 누적 기부금 700억원을 돌파하는 성과를 거뒀다”고 말했다.

신협중앙회는 올해 조합원 신뢰를 기반으로 건전성 회복 지원과 제도 기반 정비를 지속 추진하는 한편, 지역사회와 함께 성장하는 협동조합 금융의 역할을 강화해 나갈 계획이다.