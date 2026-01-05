경제인들에 “한중 협력의 배 띄워주길” “벽란도 정신 바탕으로 황해 바람 가르자” “민간 차원 교류 협력 중요”

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 5일 한중 경제인들을 향해 “민간 차원의 교류와 협력이 중요하다”면서 “협력의 제일선에 서 계신 바로 여러분이 그 중심적인 역할을 하셔야 한다”고 당부했다.

이 대통령은 이날 베이징 조어대에서 개최된 한중 비즈니스 포럼 기조연설에서 “지난해 11월 1일 경주에서 시진핑 국가주석과 저는 한중관계를 전면적으로 회복하고, 전략적 협력 동반자로서 실용과 상생의 길로 다시 함께 나아가자라는 데 의견을 함께했다. 양국 국민이 실제로 체감할 수 있는 성과를 만들어가는 것이 중요하다라는 점에 대해서도 크게 공감했다”면서 이같이 말했다. 이 대통령은 이러한 공감대가 실질적인 성과로 이어지기 위해 경제인의 역할이 크다고 강조했다.

이 대통령은 이날 한중 경제 협력 성과와 관련해 “대내외 환경의 변화 속에서도 양국이 상호 신뢰와 호혜의 원칙 하에 협력의 흐름을 이어온 것이야말로 한중관계의 가장 큰 자산이라고 하겠다”면서 고려와 송나라의 교역의 상징인 ‘벽란도’를 언급했다.

그는 “푸른 물결이 넘실되는 ‘나루’라는 뜻의 이름처럼 벽란도는 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 양국의 사람과 기술, 사상과 문화가 오가던 교류의 장이었다”면서 “고려의 종이인 고려지는 송나라에서 천하제일이라 불릴 만큼 그 품질을 인정받았고, 송나라의 문인들은 중요한 서적을 만들거나 그림을 그릴 때 이 고려지를 사용했다고 한다”고 했다.

계속해서 이 대통령은 “이러한 지속적인 교류는 동아시아의 안정과 번영, 나아가 평화, 질서 유지에도 중요한 역할을 수행했다”면서 “상품과 사람의 이동을 넘어 기술과 가치, 문화와 신뢰가 함께 흐르는 협력, 변화의 바람 속에서도 연결과 소통을 멈추지 않는 협력의 자세가 우리에게 꼭 필요하겠다”고 강조했다.

이날 또한 이 대통령은 민간 협력 과제로 제조업에서의 혁신과 협력, 더욱 활발한 문화 교류를 제시했다. 그는 “한국 정부는 제조 인공지능 전환, 소위 제조 AX(AI Transformation), 제조 전반에 인공지능을 접목해 기업이 기술 혁신과 생산 고도화에 집중할 수 있는 여건을 만들어가려고 한다”면서 “양국이 혁신을 통해서 제조업의 새로운 경쟁력을 도모하고 있다는 점에서 기업들이 서로 경쟁하면서도 성공 사례를 공유하고, 서로의 정책과 기술을 참고하며 협력 방안을 함께 모색해 나갈 필요가 있다”고 짚었다. 이어 “이는 양국 제조업계가 직면한 녹색, 디지털 전환과 고령화와 같은 구조적 과제에 더해 실질적인 해법을 찾는 데에서도 중요한 기반이 될 것”이라고 했다.

특히 문화 협력을 두고 이 대통령은 “최근 양국의 청년층을 중심으로 상호 방문이 한층 활발해지고 있다”면서 “이는 관광의 확대를 넘어 서로의 서비스와 문화를 가깝게 체험하는 계기가 되고 있고, 이러한 흐름은 콘텐츠, 개인 공연, 문화 플랫폼 등 생활 서비스 전반에서 새로운 협력 가능성을 열고 있다”고 말했다.

이어 그는 “서비스와 콘텐츠 분야 협력은 기업 간 신뢰를 쌓고, 제조업과 소비재 투자, 신시장 개척으로 확장되는 중요한 연결 고리”라며 “양국 정부가 한중 FTA 서비스 투자 협상에서 실질적 진전을 위해 속도를 내기로 한 만큼 기업 간 협력에도 의미있는 동력을 제공할 수 있을 것”이라고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 양국 경제인 협력을 위한 정부 지원도 약속했다. 그는 “존경하는 한중 경제인 여러분, ‘물을 건너는 데는 배가 필요하지만 배를 띄울지는 사람이 정한다’는 말이 있다고 한다. 여기 계신 여러분이 한중 협력의 배를 띄워 주시기 바란다”며 “한국 정부도 양국 기업이 협력의 항로를 넓혀 가는데 필요한 제도와 환경을 갖춰 나갈 수 있도록 중국 정부와 지속적으로 협력하겠다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 재차 “역사로부터 이어져 온 벽란도 정신을 바탕으로 상품과 사람 그리고 문화 교류의 돛을 달고, 황해의 바람과 파도를 함께 가로질러 나가시기를 바란다”면서 “좋은 이웃은 천만금을 주고서라도 얻을 수 없을 만큼 귀하다고 하지 않나. 여러분이 바로 그 천만금보다 귀한 서로의 이웃”이라고 했다.